A Riva del Garda si affittano tre locali commerciali

Pubblicità

Pubblicità



Il Comune di Riva del Garda ha indetto tre distinte procedure di asta pubblica con cui affidare in concessione altrettante unità immobiliari a destinazione commerciale al piano terra di Palazzo Salvadori.

L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che presenterà l’offerta con il maggior rialzo percentuale sui singoli importi a base d’asta. La durata dell’affidamento sarà di nove anni. Le singole offerte relative alle tre aste vanno recapitate entro le ore 12 di venerdì 12 maggio all’Ufficio protocollo del Comune di Riva del Garda, in piazza Tre Novembre n. 5.

Le unità 1 e 2, con accesso in piazza Garibaldi rispettivamente al civico n. 4 e n. 6, hanno una superficie complessiva netta di 186 e di 245 metri quadrati, la destinazione è all’esercizio dell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico. L’importo a base d’asta, corrispondente al canone annuo di concessione, di 30 mila euro per l’unità 1 e di 29 mila euro per l’unità 2. Le aste pubbliche si terranno il 17 maggio in municipio, rispettivamente alle ore 9 per l’unità 1 e alle ore 10.30 per l’unità 2.

Pubblicità Pubblicità

L’unità 3, in via Mazzini-via Lipella, ha una superficie complessiva netta di circa 140 metri quadrati, con destinazione all’esercizio dell’attività commerciale di vendita di vicinato, settore merceologico non alimentare. L’importo a base d’asta, corrispondente al canone annuo di concessione, è di 28.500 euro. L’asta pubblica avrà luogo il 24 maggio alle ore 10 in municipio.

I requisiti di partecipazione e le norme che regolano le aste sono contenuti nei rispettivi avvisi, reperibili sul sito www.comune.rivadelgarda.tn.it nella sezione «Amministrazione trasparente» (in fondo alla home page) seguendo il percorso «Bandi di gara e contratti», «Avvisi di aste pubbliche».

Per informazioni si può contattare l’Area patrimonio e qualità urbana al numero di telefono 0464 573935.