Rocco Papaleo approda a Trento con una nuova edizione dello spettacolo “Coast to Coast”

Dopo aver ospitato tre grandi interpreti del nuovo teatro di narrazione della scena nazionale (Andrea Pennacchi, Marco Paolini, Ascanio Celestini), la Stagione programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara all’Auditorium si completa con un doppio appuntamento che vedrà protagonista l’istrionico attore lucano Rocco Papaleo nei panni di cantautore e protagonista di Coast to Coast, spettacolo in cui conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone.

Questa riedizione dello spettacolo scritta da Papaleo assieme a Valter Lupo, che ne cura la regia, andrà in scena martedì 4 e mercoledì 5 aprile all’Auditorium S. Chiara di Trento.

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Coast to Coast è uno show che si presenta come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata.

Ad affiancare Papaleo in scena, la sua band composta da Arturo Valiante al pianoforte e tasti, Guerino Rondolone ai bassi e contrabbasso, Davide Savarese ai tamburi e suoni e Fabrizio Guarino alle chitarre, musicisti istrionici, versatili e raffinati oltre che irriducibili compagni dei “viaggi” musicali dall’artista lucano.

«Il titolo Coast to Coast allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino» scrive Papaleo.

Coprodotto da Teatro Stabile di Bolzano e da Carlo Pontesilli per Less is More, Coast to Coast è uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco che si avvale delle scene di Sonia Peng e del disegno luci di Giulia Belardi. Un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. Il suono è di Alberto Recchia e il backline è di Stefano Nuccetelli.