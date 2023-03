Per gli over 60 a Cles aperto sportello di supporto per le nuove tecnologie

Pubblicità

Over 60, le nuove tecnologie vi spaventano? Avete problemi ad usare il cellulare o il pc? Non capite come funzionano le app? Niente paura: a Cles è aperto un nuovo sportello di supporto per le nuove tecnologie.

Il progetto “Si resta sempre giovani” è stato ideato da quattro ragazzi che frequentano il Liceo B. Russel di Cles che volevano dedicare qualche ora alla settimana alle persone over 60 per aiutarle ad usare le nuove tecnologie.

Il progetto affronta sia l’aspetto sociale che l’aspetto pratico, come ad esempio prenotare una prestazione sanitaria online o l’utilizzo di Spid, gestire ed inviare e-mail, e tutto quello che riguarda l’universo tecnologico; un’idea davvero utile affiancare anziani inesperti nell’uso questi strumenti.

Lo sportello è gratuito, ed è aperto tutti i lunedì dalle 14 alle 16 presso l’ A.P.S.P. di Cles – Casa di Riposo Santa Maria in via E. Chini 37.

Il progetto è patrocinato da Liceo Russel Cles, A.P.S.P. Santa Maria, Distretto Family Val di Non, Fondazione Caritro, Cooperativa La Coccinella. Info: Denisa 3206708943 – Giovanni 3518921223