Oltre un milione di euro di progetti rivolti alla cura di soggetti con disturbi dello spettro autistico

Oggi la Giunta provinciale ha approvato progetti per oltre un milione di euro da destinare alla cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. Si tratta di progetti da presentare al Ministero della Salute per poter accedere ai Fondi a disposizione pari, per la Provincia autonoma di Trento, a 598.886,37 euro per il 2021 e a 455.684,62 per il 2022.

“Sono risorse importanti, che il Ministero della Salute ha destinato alla Provincia nell’ambito del Fondo per le persone affette da autismo e che si potrebbero aggiungere, una volta approvati dal Ministero, ai 920.000 euro, di cui abbiamo da poco avuto conferma, che saranno erogati alla Provincia dall’Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana –. Grazie ad esse puntiamo ad implementare e a completare interventi già previsti dalla programmazione provinciale, con l’obiettivo di mettere sempre più in rete i servizi attivi, garantire un costante monitoraggio e costruire contesti sempre più inclusivi e rispettosi delle abilità e capacità di ognuno, per accompagnare e affiancare le persone con autismo e le loro famiglie”.

L’Umse disabilità e integrazione socio sanitaria ha condotto un confronto con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nello specifico con l’U.O. di Psichiatria e l’U.O. di Neuropsichiatria infantile, per individuare le tipologie di interventi e progetti finanziabili attraverso i fondi.

Per l’anno 2021 le risorse destinate alla Provincia autonoma di Trento sono pari a 598.886,37 euro totali, così ripartiti: 126.579,06 euro destinati allo sviluppo progetti di ricerca, 277.827,83 euro per incrementare il personale del servizio sanitario provinciale, 83.348,35 euro per iniziative di formazione, 111.131,13 euro destinati allo sviluppo della rete territoriale e sviluppo di progetti di vita individualizzati.

Per il 2022 alla Provincia autonoma di Trento sono destinati 455.684,62 euro. Nel dettaglio gli interventi previsti sono:

implementazione e messa a sistema all’interno del modello provinciale di interventi di assistenza sanitaria e socio sanitaria previsti dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità sulle diagnosi (precoci in età evolutiva e dell’adulto) e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico;

sviluppo di percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione;

erogazione di interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato, privilegiando interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale, unitaria, garantendo il coinvolgimento della persona con ASD e della sua famiglia. Tali interventi prevedono il supporto negli specifici ambiti di vita delle persone al fine di garantirne l’inclusione;

pianificazione e attuazione del piano/progetto individualizzato di persone adulte con ASD attraverso interventi abilitativi, con il fattivo coinvolgimento delle persone coinvolte e delle loro famiglie;

sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti, nonché di progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa di persone adulte con ASD;

interventi anche in modalità di gruppo finalizzati alla formazione/confronto/supporto dei nuclei familiari che assistono persone con ASD.