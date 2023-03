«Malamovida»: i residenti del centro storico replicano a Confcommercio e Confesercenti

Pubblicità

Il centro di Trento, che un tempo era un centro nevralgico della vita quotidiana, sta affrontando attualmente un veloce declino, evidenziato dalla chiusura di negozi storici, l’aumento dei franchising e la mancanza di servizi.

Dal 2012 al 2022, il settore delle panetterie/pasticcerie è diminuito del 20%, quello delle macellerie del 26%, l’ortofrutta del 12% e i prodotti alimentari del 20%. L’unico settore che ha visto una crescita è quello delle bevande, che è aumentato del 22%.

Anche il settore della ristorazione ha subito cambiamenti significativi. L’incremento dei costi relativi al personale, all’affitto e all’energia, insieme alle mutevoli abitudini dei consumatori, ha reso meno attraenti i ristoranti tradizionali. Per questo motivo, alcuni di essi si sono orientati verso offerte serali e notturne rivolte ad una clientela più giovane, estendendo gli orari di apertura e sfruttando maggiormente il potenziale di guadagno derivante dalla vendita di bevande e dallo svolgimento dell’“apericena”.

Inoltre, l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha incentivato la pratica del pranzo all’aperto in spazi esterni e gli stabilimenti più recenti si sono concentrati su pizza, insalate di riso, yogurt e altre varianti per soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione.

La premessa per riportare le dichiarazioni del «comitato antidegrado città di Trento» in risposta alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Confcommercio e Confesercenti in relazione alla “vivibilità “ e agli eventi notturni. Particolare attenzione alla Movida, anzi, alla «Malamovida»

«Considerando tutti questi fattori – scrive il comitato Antidegrado – concordiamo con Giovanni Bort e Massimo Piffer di Confcommercio sull’importanza di sviluppare una strategia per rilanciare l’offerta commerciale del centro città, soprattutto in considerazione del crescente numero di studenti. Tuttavia, riteniamo che il recente suggerimento di Massimiliano Peterlana di Confesercenti di ravvivare la vita del centro storico con una regolamentazione più permissiva sugli intrattenimenti all’esterno sia errato se l’obiettivo è raggiungere una soluzione sostenibile. La logica presentata, secondo cui un maggior numero di eventi all’esterno dei locali potrebbe rendere il centro più vivibile per i residenti, ridurre il degrado e aumentare la sicurezza, è scorretta».

Il comitato antidegrado, in quanto rappresentante dei residenti che subiscono gli effetti negativi della vita notturna incontrollata centro della città, ritiene che sia necessario trovare una soluzione che affronti le preoccupazioni sia degli studenti sia dei proprietari dei locali notturni. Tuttavia, qualsiasi soluzione deve considerare i seguenti fatti:

1. Il Comune non dispone degli strumenti necessari per verificare e sanzionare le violazioni del rumore o dell’ordine pubblico mentre si verificano. I motivi sono ben noti: la capacità della polizia nelle ore serali è molto limitata e non sono disponibili unità fonometriche per verificare se la musica viene emessa oltre i limiti legali previsti dalla legge. Spesso osserviamo bar che utilizzano la musica per attirare la folla, con altoparlanti posizionati fuori dal locale e in orari (dopo le 22:00) in cui i livelli di rumore (che misuriamo con i nostri strumenti) superano ampiamente il limite legale. Non solo il Comune non dispone degli strumenti adeguati, ma sembra anche avere scarso interesse a far rispettare le normative esistenti, perché ciò creerebbe conflitti con i principali gruppi commerciali.

2. Secondo il regolamento comunale, la definizione di concerto musicale è basata sull’utilizzo di strumenti acustici senza alcuna amplificazione. Tuttavia, raramente osserviamo concerti di questo tipo. Invece, le richieste di “musica al chiuso” vengono illegalmente convertite in musica esterna sotto forma di DJ set o musica ad alto volume da altoparlanti, spesso fino alle 23:00 o oltre. A causa di un’applicazione lassista del regolamento, i residenti sono costretti a documentare le violazioni e perseguire la giustizia in seguito.

3. Nonostante il crescente numero di bar e locali notturni, il Comune non ha ancora istituito un’unità centrale per gestire le richieste e le approvazioni in modo olistico. Durante la pandemia di COVID, i plateatici sono stati approvati senza considerare le conseguenze su larga scala. Se anche l’attività musicale a tarda notte verrà approvata senza considerare il quadro più ampio, ci sarà un’enorme quantità di rumore prodotto da bar vicini fra loro, con l’emissione di suoni a bassa frequenza che gli edifici del centro non sono stati progettati per assorbire e che quindi dilagheranno anche a molta distanza fra le case attraverso i muri. Questo tipo di musica si sente già adesso in centro dopo le 21:00.

4. Infine, i residenti sono attualmente esclusi dal processo di approvazione degli eventi che influiscono sul loro diritto al riposo notturno. Le decisioni su plateatici, concerti e altri eventi vengono prese senza consultare alcun gruppo rappresentativo dei residenti. Ciò è particolarmente preoccupante, in quanto la legge di liberalizzazione del 2016 non consente al Comune di limitare l’apertura di bar/club che operano fino a tarda notte, determinando una forte concentrazione di tali attività nel centro della città.

«In sintesi, come residenti del centro città – conclude la nota del comitato antidegrato – siamo senz’altro interessati ad aumentare la qualità della vita, migliorare la vivibilità e offrire nuove opzioni di intrattenimento. Tuttavia, è evidente che l’approvazione della musica a tarda notte senza normative e controlli adeguati non farà altro che esacerbare i problemi già presenti nel centro. Per affrontare il problema, è fondamentale considerare la capacità limitata del Comune di far rispettare le leggi nazionali e locali in materia di inquinamento acustico e, allo stesso tempo, la necessità di istituire un’unità centrale che possa gestire in modo olistico le richieste e le autorizzazioni, dando anche voce ai residenti interessati. Le azioni ad hoc e isolate non sono sufficienti: serve invece una soluzione completa per rilanciare l’offerta commerciale del centro, garantendo al contempo il benessere dei residenti».

