L’ultimo addio a Claudio Taverna

Chiesa del cimitero di Trento gremita oggi, venerdì 31 marzo, per la celebrazione dei funerali di Claudio Taverna scomparso dopo lunga malattia all’età di 74 anni.

«La morte ci segue come un’ombra per tutta la vita, noi la incontriamo spesso ma non riusciamo a conoscerla, ci affianca ogni giorno, la temiamo sempre, ma non è un male, anzi. Ma è fatica» – ha spiegato nell’omelia Don Rinaldo Bombardelli.

Presenti molti uomini politici fra cui: Lorenzo Dellai, storico avversario politico, l’assessore Mirko Bisesti, il consigliere provinciale Claudio Cia, Sergio Divina insieme alla moglie Claudia Eccher e il padre Claudio, Walter Pruner, l’ex deputato Renzo Gubert, Gianni Gravante di federmoda

In rappresentanza di Fratelli d’Italia la responsabile del circolo di Trento Francesca Barbacovi e Marco Zenatti per il circolo di Rovereto. Presente anche una rappresentanza degli Alpini a cui Taverna era particolarmente legato.

Alla fine della cerimonia per lo stesso volere di Claudio Taverna le sue ceneri saranno sparse al mausoleo di Cesare Battisti a Trento sul doss Trent, presso il Sacrario di Redipuglia e a san Giorgio di Nogaro paese natio in provincia di Udine. Taverna è stato l’ultimo segretario federale trentino del MSI. Con lui si spegne definitavamente la fiamma tricolore trentina.