Inceneritore ai Lavini di Rovereto, Cia (FdI): «Quali analisi sono state effettuate dalla Provincia?»

Claudio Cia di Fratelli d’Italia interrroga la provincia autonoma di Trento sul possibile uso degli spazi di Lizzana per la costruzione del nuovo inceneritore.

Cia chiede di attivare gli organismi provinciali competenti al fine di effettuare dei carotaggi nella zona industriale di Rovereto, riferiti alle aziende codificate come utilizzatrici di materiali potenzialmente pericolosi/inquinanti; nelle falde acquifere sottostanti la sopracitata zona industriale, al fine di assicurarne la salubrità e un test circa l’eventuale presenza aerobica di sostanze inquinanti.

Alla luce dei sempre più esigui spazi garantiti dalle discariche presenti sul territorio provinciale cominciano ad arrivare le proposte, in attesa delle soluzioni urgenti per chiudere il “ciclo dei rifiuti” in Trentino, in particolare del “secco residuo” (la parte non differenziabile destinata alla discarica) e dei rifiuti ingombranti.

Al momento si è diffusa la convinzione circa la necessità di chiudere con un impianto termico il ciclo dei rifiuti in Trentino, le tecnologie in campo siano sostanzialmente due: il gassificatore e l’inceneritore. Per quanto riguarda invece la localizzazione, le ipotesi in campo sono sostanzialmente tre: Rovereto (con il sito di Lizzana che in caso di realizzazione di un inceneritore potrebbe sfruttare in chiave sinergica il teleriscaldamento già presente ma che sarebbe compatibile altresì con il gassificatore), Besenello (dove è in fase di conclusione il Depuratore Trento 3) e Trento (nel sito di Ischia Podetti).

La comparsa sui media locali di alcune dichiarazioni del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina circa la sua preferenza per il sito di Rovereto (“Per me il posto migliore è ai Lavini per una serie di questioni tecniche”) ha iniziato a destare parecchie preoccupazioni all’interno della popolazione locale, che inducono ad accelerare nella realizzazione di un’attenta – e di conseguenza rassicurante – indagine ambientale e sanitaria del territorio interessato.

Tale auspicata azione preventiva – si legge nella premessa documento interrogativo – si identifica – esattamente come per quanto riguarda le aree relative all’ex Sloi ed ex Carbochimica – con l’effettuazione di analisi che abbiano lo scopo di verificare lo stato di salubrità del territorio coinvolto dalla realizzazione dell’opera, che da molto tempo (oltre cinquant’anni), vede l’insediamento di numerose attività industriali, di cui alcune utilizzano nel loro ciclo produttivo sostanze che potrebbero risultare inquinanti se non gestite secondo i principi sanciti dalla legge.

Oltre a ciò, è evidente che tale indagine dovrebbe non solo analizzare lo status quo per quanto riguarda eventuali problematiche ambientali, ma altresì individuare contemporaneamente quali eventi/processi siano connessi alle stesse e quali conseguenze patologiche si siano manifestate all’interno della popolazione roveretana.

