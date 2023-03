Avviato il concorso per la progettazione della nuova RSA da costruire nell’area “Ex Master Tools” in via Ronchi a Rovereto

Pubblicità

L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Clementino Vannetti” ha bandito in questi giorni un concorso di progettazione internazionale concernente la nuova RSA da costruire a Rovereto, in via Ronchi, nell’area denominata “ex Master Tools”, nome dello stabilimento in passato ivi localizzato, la cui proprietà è stata ceduta nel gennaio scorso dal Comune di Rovereto alla stessa A.p.s.p.

Il concorso di progettazione è articolato in due fasi e consentirà di selezionare, mediante una commissione giudicatrice costituita da esperti, il migliore progetto preliminare dell’opera, che sarà poi sviluppato e dettagliato nel progetto definitivo ed esecutivo. La procedura concorsuale sarà gestita attraverso la piattaforma informatica Concorrimi, che fa capo all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano.

I progettisti partecipanti al concorso saranno chiamati a presentare le loro proposte tenendo conto da un lato delle vigenti Direttive provinciali per la progettazione delle RSA e dall’altro del programma funzionale che dovrà caratterizzare la nuova RSA, indicato nel Documento preliminare alla progettazione della stessa approvato dal Consiglio di amministrazione dell’A.p.s.p. C. Vannetti nel gennaio scorso.

I 117 posti letto previsti per la nuova RSA dovranno essere distribuiti in cinque nuclei assistenziali distinti e tra loro raccordati: uno da 17 posti letto per persone con demenza e disturbo comportamentale, uno da 25 posti letto di cui 24 per residenti con alto fabbisogno assistenziale sanitario, comprese le persone con gravi disturbi della coscienza, e altri tre nuclei da 25 posti letto base.

La nuova RSA, che in prospettiva andrà a sostituire la storica RSA di via Vannetti, ospiterà anche la sede amministrativa dell’A.p.s.p. Vannetti e costituirà il nodo centrale per la gestione integrata della rete delle numerose strutture assistenziali che le fanno capo, distribuite nella città di Rovereto: tre RSA, due alloggi protetti per anziani, il cohousing per anziani “Casa Amalia Alberti”, due centri di servizi per anziani.

L’opera è già stata inserita nel Piano provinciale di legislatura di edilizia socio-sanitaria, e sarà quindi quasi interamente finanziata dalla Provincia con una spesa ammessa di 17.104.235,00 euro, comprese le somme a disposizione, spese tecniche e imposte. Il costo delle sole opere è previsto in 14.000.000 di euro, per una volumetria lorda massima costruibile di 31.622 metri cubi.

Entro il 19 maggio prossimo i progettisti interessati a partecipare al concorso dovranno presentare la loro prima proposta progettuale, mediante la piattaforma telematica Concorrimi, che ne garantirà l’anonimato fino alla fine della procedura. Sarà quindi nominata la commissione giudicatrice, che provvederà a selezionare le cinque migliori proposte, che saranno ammesse alla seconda fase del concorso.

Il concorso si concluderà entro l’estate, con la nomina del vincitore. Il valore economico che si sarebbe dovuto riconoscere per acquisire il progetto preliminare dell’opera sarà distribuito in premi: 72.000 euro al progettista vincitore, che svilupperà poi il progetto definitivo, e 12.000 euro agli altri 4 progettisti ammessi alla seconda fase del concorso.

Data l’importanza dell’opera per la città di Rovereto, i progetti che verranno acquisiti saranno valutati considerando criteri diversi: il raccordo dell’opera con il tessuto urbano, la qualità compositiva dei corpi di fabbrica e degli spazi interni, la collocazione delle funzioni e le relative connessioni, la vivibilità per i residenti, e non ultimi gli aspetti tecnici, economici e gestionali.

Per informazioni di dettaglio possono essere consultati di documenti di gara: sia dal link diretto: https://www.rsaronchi.concorrimi.it/ sia da archivio Concorrimi: http://www.concorrimi.it/archivio-concorsi