Violento incidente, auto si schianta sul guardrail: grave il conducente

Gravissimo incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, 30 marzo sulla Mebo tra Appiano e Terlano in direzione Merano, dove per cause ancora da chiarire un’auto si è ribaltata finendo sul guardrail.

Sul posto, i vigili del fuoco volontari di Terlano e Vilpiano sono intervenuti per estrarre una persona rimasta incastrata tra le lamiere e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

In intervento anche i sanitari della Croce Bianca che hanno preso in cura una persona rimasta ferita in modo grave. Durante le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico, provocando code e disagi. (Vigili del Fuoco Volontari Terlano)

