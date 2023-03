Venerdì i funerali di Claudio Taverna. Le ceneri sparse al mausoleo di Cesare Battisti

Pubblicità

Sarà celebrato domani, venerdì 31 marzo alle ore 15.00, presso il cimitero di Trento il funerale di Claudio Taverna scomparso martedì 28 marzo.

Per lo stesso volere di Claudio Taverna le sue ceneri saranno sparse al mausoleo di Cesare Battisti a Trento sul doss Trent, presso il Sacrario di Redipuglia e a san Giorgio di Nogaro paese natio in provincia di Udine.

Taverna è stato l’ultimo segretario federale trentino del MSI. Con lui si spegne definitavamente la fiamma tricolore trentina. Aveva 74 anni.

Era malato da tempo ed era ricoverato al santa Chiara nel reparto di rianimazione da alcuni giorni. Sembrava si fosse ripreso, invece poi le cose sono rapidamente precipitate fino alla morte. Al suo capezzale fino alla fine le due figlie Elettra ed Elisa insieme all’adorato nipote Gabriele.

Molti i messaggi di cordolio arrivati dopo la sua morte. Da persone normali, da politici, da cittadini che avevano collaborato con lui a partire dagli anni 80 e da tutti i partiti del centro destra Trentino. Cordoglio anche da parte della giunta e del consiglio provinciale che ieri ha aperto i lavori in aula ricordando la sua figura politica.

Era nato a san Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Laureato in sociologia all’ Università degli Studi di Trento, tributarista, esperto in diritto tributario ed in organizzazione e direzione aziendale. Giornalista Pubblicista. Già consigliere regionale e provinciale per tre legislature, è stato anche consigliere comunale di Trento e consigliere del Comprensorio della Valle dell’ Adige. Proclamato deputato il 26 settembre 1991, si è dimesso dall’incarico (pag. 87258 degli atti della Camera dei deputati) per continuare la sua attività di consigliere regionale.

Era stato richiamato dal partito a Trento. E lui dopo un giorno in parlamento aveva detto: obbedisco, e si era dimesso subito dalla carica di deputato. Roba di altri tempi insomma.

Nel corso della sua lunga attività politico-istituzionale ha ricoperto gli incarichi di presidente di gruppo regionale e provinciale, è stato garante dell’ Assemblea delle minoranze del Consiglio provinciale nella passata legislatura. Vicepresidente della Commissione Statuti del Congresso delle Regioni, componente dell’ Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, in qualità di segretario questore, Presidente della Commissione regionale di inchiesta sui fatti di Mosca, i cui esiti portarono alle dimissioni della giunta regionale, sono gli incarichi istituzionali di maggior prestigio ricoperti nell’ ambito della sua attività legislativa.

Ideatore e fondatore di Progetto Trentino Libero, Claudio Taverna era impegnato nel sociale e nel volontariato, ed era stato consulente dell’ Associazione “Lo Scudo”, a difesa dei cittadini.