Storia a lieto fine in Valsugana, la terranova Alaska è tornata a casa

Storia a lieto fine per un terranova di due anni di nome Alaska: domenica pomeriggio si era allontanata dalla sua abitazione a Pergine a causa – forse – di alcuni animali di passaggio e si era poi persa e non era più rientrata.

Dopo oltre 24 ore di appelli sui social e ricerche, martedì 28 marzo è arrivato in Valsugana “La Tribù dei Babù” ovvero l’esperto Marco Fanti, un operatore cinofilo del soccorso alpino di 36 anni (come si legge nella sua biografia sulla pagina Facebook), che spesso interviene per aiutare a ritrovare gli animali che per qualche ragione non ritornano a casa o non si trovano più.

“Siamo intervenuti per effettuare la ricerca di “Alaska” – ha scritto di recente su Facebook – Un piccolo controllo alle mappe aeronautiche per vedere se la zona fosse stata libera da divieti, un controllo alla situazione meteo, e via verso il Trentino Alto Adige.

Una volta arrivati, partiamo subito con la ricerca, senza perdere tempo prezioso. La zona decisamente impervia e boschiva ha richiesto un controllo estremamente scrupoloso tramite la termocamera del drone.

Da un’altezza di 50 metri riusciamo ad individuare la nostra “piccola” amica, sdraiata su uno sperone di roccia, in un posto estremamente pericoloso e scivoloso. Indossata tutta l’attrezzatura da soccorso, ci si cala e si parte per il recupero. Ora la “piccola” Alaska è di nuovo nella sua splendida casetta”.

I droni con la termocamera sono molto importanti per questo tipo di ricerche: questi dispositivi vengono infatti utilizzati per individuare l’energia termica a distanza, permettendo quindi di controllare territori anche vasti e/o zone impervie senza impiegare immediatamente i soccorritori e/o senza mandarli “alla cieca”, ma con la possibilità di fare un intervento mirato in uno specifico luogo.

