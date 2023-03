Presentate le Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo

Pubblicità

Si è tenuto mercoledì a Trento, presso il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia, un seminario dal titolo “Conoscere, prevenire, contrastare. Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo”.

Un’iniziativa, voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e organizzata dal Servizio Istruzione della Provincia, rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio regionale, per portare innovazione sul tema della didattica della Shoah.

Oggetto del seminario la presentazione delle Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola, elaborate sotto la guida di Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo e UCEI. Il pomeriggio di approfondimento si è aperto con gli interventi degli esperti Raffaella di Castro, Piergiorgio Reggio e Stefano Gatti e si è concluso con dei laboratori educativo-didattici.

Dopo il saluto istituzionale del dirigente generale del Dipartimento istruzione Roberto Ceccato, il pomeriggio di studio è stato aperto da Raffaella di Castro, filosofa e autrice di numerosi saggi, che ha parlato di educazione alla cittadinanza tra storia e memoria.

A seguire è intervenuto Piergiorgio Reggio, pedagogista e formatore, docente presso l’Università Cattolica di Brescia e di Milano e docente di “Ermeneutica delle pratiche formative” presso l’Università degli Studi di Verona, che ha incentrato il suo contributo sulle “Linee Guida come strumento contro i pregiudizi in classe”.

Ha concluso gli interventi Stefano Gatti, ricercatore della Fondazione CDEC di Milano, il principale centro di studi ebraici del nostro Paese, che ha illustrato la Relazione annuale CDEC sull’antisemitismo in Italia. Il seminario è stato moderato da Giulia Poian, referente per la didattica della Shoah presso il Dipartimento.

A seguire i docenti hanno partecipato ai laboratori educativo-didattici, in cui sono state sviluppate le tematiche relative ad ebrei ed ebraismo, stereotipi e preconcetti antisemiti, teorie della cospirazione, antisemitismo e situazione internazionale.

Le Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo sono il frutto di un lavoro condotto da esperti e da rappresentanti delle Comunità ebraiche italiane e sono finalizzate all’acquisizione della consapevolezza da parte della comunità scolastica delle attuali forme del fenomeno, al fine di dotarsi di strumenti idonei a prevenire e a contrastare ogni comportamento a rischio.

Si tratta di un nuovo strumento per la didattica, rivolto in particolar modo a insegnanti e studenti, per riflettere sulle forme di antisemitismo del passato e del presente. La scuola gioca del resto un ruolo molto importante nella lotta contro l’antisemitismo, così come contro ogni forma di razzismo e di discriminazione.

Il documento è suddiviso in quattro sezioni. Nella prima vengono sviluppate le forme dell’antisemitismo contemporaneo. La seconda sezione è dedicata all’educazione contro l’antisemitismo in classe, mentre la terza fornisce indicazioni per i percorsi didattici. Chiude l’elaborato una sezione dedicata a documenti e materiali ricca di preziosi riferimenti a siti e a pubblicazioni specializzate.