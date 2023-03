Nuovi componenti per il Cda dell’Apsp “Giovanni Endrizzi” di Lavis: candidature entro il 18 aprile

Pubblicità

Pubblicità



Il sindaco di Lavis Andrea Brugnara ha reso noto che occorre provvedere alla designazione di cinque componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi”.

A tal fine gli interessati possono proporre la propria candidatura entro le ore 12.30 del giorno 18 aprile 2023 direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Lavis oppure trasmettendola all’indirizzo [email protected]

I candidati devono avere competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

L’incarico avrà durata di 5 anni dalla data di insediamento. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale di Lavis www.comune.lavis.tn.it