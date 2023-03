Messa in sicurezza attraversamento nell’abitato di Romeno: attenzione alla variazione della viabilità

Pubblicità

Nella prima metà di aprile è previsto l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento dell’abitato di Romeno, lungo la strada statale 43 dir.

I lavori, gestiti dal Servizio opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, prevedono la realizzazione di un nuovo marciapiede e la rimodulazione plano altimetrica della strada nel centro del paese, più precisamente all’altezza della piazza Romana, tra piazza G. Battista Lampi (sede del municipio) e l’incrocio con il bivio per la frazione di Salter, in via al Sant. Previste modifiche alla viabilità per tutta la durata dei lavori.

Il tratto di strada interessato presenta delle criticità relative sia al traffico veicolare sia alla promiscuità di traffico pedonale e veicolare. Gli interventi previsti dall’opera S-618, curata dal Servizio opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, intendono incrementare la sicurezza della zona e al contempo migliorare la razionalità funzionale dell’intera tratta nell’abitato di Romeno.

I lavori prevedono la formazione di un nuovo marciapiede con pietra locale, l’allargamento della sede stradale, la rimodulazione altimetrica delle quote con realizzazione di una nuova linea delle acque bianche, la realizzazione di una protezione pedonale, il rifacimento della pavimentazione in asfalto e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale. Per tutta la durata dei lavori, saranno in vigore delle modifiche alla viabilità.

A livello comunale, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo, in prossimità di Piazza Romana, unitamente ad una viabilità alternativa sia veicolare sia pedonale.

A livello sovracomunale sarà invece istituita una viabilità alternativa nei due sensi di marcia: verso Nord, il traffico sarà deviato sulla S.P. 24, in prossimità del Museo Retico, poco dopo l’abitato di Sanzeno, percorso questo obbligatorio per i mezzi pesanti; verso Sud, in prossimità di Sarnonico, la viabilità rimarrà invece immutata per i mezzi pesanti, che potranno continuare a transitare nell’abitato di Romeno, mentre per tutti gli altri mezzi si consiglia l’utilizzo della S.P. 24 nell’abitato di Sarnonico. L’ultimazione dei lavori è prevista nel luglio 2023.

