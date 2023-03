Livo, all’asta il fuoristrada Nissan del cantiere comunale

Pubblicità

Il Comune di Livo ha indetto un’asta pubblica per la vendita di un fuoristrada Nissan, un autocarro per trasporto cose, in dotazione al cantiere comunale.

Il veicolo è stato immatricolato nel 1992, ha percorso circa 90 mila chilometri, ha una cilindrata di 2.494 cm3 ed è alimentato a gasolio.

L’ultima revisione è stata effettuata il 23 febbraio 2023, con scadenza a febbraio 2025.

L’importo a base d’asta è stato valutato, tenendo conto dello stato complessivo del veicolo e dei dati raccolti dagli operatori del mercato, in 1.000 euro al netto delle imposte dovute per legge (la cessione non è soggetta ad Iva).

È possibile effettuare un sopralluogo e prendere visione del messo, previo appuntamento con l’operaio comunale Michele Paternoster (tel. 333.3333647).

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 aprile 2023 con le modalità indicate nell’avviso di vendita.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere mediante richieste scritte al tecnico comunale Letizia Agosti ([email protected]).

Il bando completo è disponibile sul sito comunale www.comune.livo.tn.it