Licenziata per il foulard sul capo, il giudice del lavoro annulla il licenziamento

Donna licenziata perché indossava un foulard sulla testa: il giudice del lavoro Giorgio Flaim annulla il licenziamento ritenendolo illecito.

Era stata licenziata perché indossava un indumento che – apparentemente – in azienda era vietato indossare (in azienda, dove la donna era operaia dal 2003, non si possono indossare abiti che rischiano di restare impigliati nei macchinari, ad esempio polsini, sciarpe, collane, ma il foulard non è mai stato citato).

Tuttavia, il ricorso dell’azienda e poi la sentenza di primo grado confermata anche in secondo vanno a favore della donna.

Il licenziamento – avvenuto prima una volta e poi un mese dopo il reintegro ed il ritorno al lavoro della donna – è stato annullato in quanto il suo comportamento poteva solo portare ad una sezione.

L’azienda, oltre a reintegrarla, dovrà quindi pagarle anche un risarcimento dato che la donna (rappresentata e difesa dall’avv. Sonia Guglielminetti) voleva solo tenere il capo coperto come facevano – sembrerebbe – anche alcuni suoi colleghi di sesso maschile.

Tuttavia, per la donna ci sarà comunque una sanzione dato il suo atteggiamento nei confronti del datore di lavoro nelle giornate in cui era stato contestato il suo abbigliamento.

