Lavori sospesi in aula: atto di bullismo non degno del sindacato

In apertura di lavori, questa mattina il presidente Walter Kaswalder ha voluto rivendicare e ribadire la totale correttezza del comportamento tenuto a fronte della richiesta di un incontro con i consiglieri da parte delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil, sul tema del ddl Spinelli-Olivi-Leonardi (incentivi alle imprese).

Kaswalder ha riepilogato che a questa richiesta si è dato pronto riscontro con una capigruppo che aveva fissato l’incontro per ieri alle 13. I sindacati hanno poi avanzato la richiesta di anticipare, interrompendo i lavori mattutini del Consiglio per un’immediata interlocuzione con i consiglieri.

A fronte della decisione del presidente di confermare l’appuntamento per le ore 13, i sindacalisti hanno protestato dagli spazi del pubblico sopra l’emiciclo, con modalità non ammesse dal regolamento, e hanno poi disertato l’incontro per il quale erano in attesa l’assessore competente e una nutrita pattuglia di consiglieri.

I diversi commenti alla vicenda si sono ripetuti in una serie di interventi nella mattinata. Claudio Cia: «Sono testimone del fatto che, nella mattinata di ieri, il presidente del Consiglio è stato oggetto di ripetute telefonate nelle quali i sindacalisti hanno detto che se non avesse ceduto alle loro richieste, avrebbero fatto una manifestazione in aula. Un comportamento vergognoso, un atto di bullismo non degno del sindacato».

Alex Marini è stato invece più morbido: «È eccessivo definire bullismo l’esercizio di un diritto di protesta. E sugli spalti non ci sono stati comportamenti gravi». Lucia Coppola ha spiegato che la richiesta di anticipare l’incontro era motivata dalla presenza di lavoratori che dovevano tornare al lavoro. «Comunque – ha detto in aula – è il caso di ridurre i toni e al presidente Kaswalder va dato atto della disponibilità a dare sempre ascolto a chi chiede incontri con i consiglieri».

Roberto Paccher ha confermato la solidarietà a Kaswalder, «Non è mai accaduto che privati cittadini vogliano imporre un incontro ai consiglieri interrompendo il Consiglio» – ha detto. Mara Dalzocchio in linea con Paccher ha detto che «mai è stato permesso in un’assemblea istituzionale uno “show” come quello messo in scena ieri dai sindacalisti. La loro diserzione dell’incontro fissato alle ore 13 di ieri fa vacillare la loro credibilità».

