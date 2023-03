L’assessore Bisesti a Roma per il primo anniversario dalla scomparsa di Maria Romana De Gasperi

Pubblicità

Questa mattina l’assessore provinciale all’Istruzione Mirko Bisesti ha partecipato a Roma alla commemorazione del primo anniversario dalla scomparsa di Maria Romana De Gasperi, organizzato dalla Fondazione De Gasperi di Roma.

“Quella di Maria Romana De Gasperi è una figura molto importante per il Trentino, con cui ha sempre mantenuto una relazione forte e costante anche attraverso le iniziative organizzate in ricordo del padre e dell’impegno del grande statista in favore della comunità nazionale.

Il contributo di Maria Romana De Gasperi è stato particolarmente prezioso nell’attività di documentazione, studio e divulgazione della vita e del lavoro del padre Alcide, figura a cui il Trentino è intimamente legato: come esempio di approccio all’impegno pubblico e inoltre per il suo contributo alla costruzione della pace basata sul dialogo e – attraverso l’accordo che porta anche il suo nome – delle condizioni per ricostruire il tessuto sociale ed istituzionale della nostra terra dopo il periodo buio che ha segnato il secolo scorso.

Ricordare Maria Romana De Gasperi significa dunque anche tributare il giusto riconoscimento alla vicenda umana e politica di Alcide De Gasperi ed evidenziare il suo ruolo nella storia nazionale e del Trentino. Un ruolo che è anche doveroso far conoscere alle generazioni più giovani”: questo il commento dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

Dopo la Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni della Pigna si è tenuto, presso Palazzo San Macuto nella Sala del Refettorio, un convegno – tra gli interventi anche quelli di Gianni Letta e di Angelino Alfano – in cui è l’assessore Bisesti ha portato il saluto della Provincia autonoma di Trento.

Nel suo intervento l’assessore ha fatto riferimento all’esempio di impegno civico e politico incarnato da Alcide De Gasperi e che si deve trasmettere anche ai giovani.