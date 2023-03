C’è tempo fino al 28 aprile per iscriversi al concorso per tre posti assistente tecnico e un posto assistente tecnico riservato ai disabili

Pubblicità

Va presentata entro venerdì 28 aprile la domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per tre posti a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di assistente tecnico, categoria C base e di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di assistente tecnico, categoria C base esclusivamente riservato ai soggetti disabili (quota d’obbligo Legge 12.03.1999 n. 68).

Tutte le informazioni on line sul Catalogo dei servizi del Comune al seguente link dove va presentata anche esclusivamente le domanda di ammissione: https://servizi.comune.trento.it/Servizi/Concorso-3-posti-assistente-tecnico-e-1-posto-assistente-tecnico-per-disabili.

