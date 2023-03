Incompatibilità Merler con Patrimonio del Trentino, Tonina: «Deciderà la società»

Pubblicità

Pubblicità



Il consigliere del Pd Alessio Manica, durante il question time di ieri ha chiesto aggiornamenti sul ricorso riguardo alla richiesta di restituzione del contributo “prima casa” fatto dall’avvocato, consigliere e vicepresidente di Patrimonio del Trentino Spa Andrea Merler. (foto) Il consigliere era stato scelto ed indicato per la vicepresidenza dal governatore Maurizio Fugatti.

La somma da restituire è di 53.958,93 euro e, Manica, si è chiesto se la Giunta abbia verificato la sussistenza o meno di un’incompatibilità ex lege alla permanenza dello stesso nell’incarico presso Patrimonio del Trentino o se comunque non ritenga tale permanenza politicamente inopportuna.

L’assessore Tonina, in risposta, ha poi precisato che l’eccezione della Pat sul difetto di giurisdizione è stata accolta e che il ricorso è stato dichiarato inammissibile a spese compensate.

L’assessore ha confermato poi che da opportune valutazioni è emerso che non pare sussistano estremi di incompatibilità. Resta in ogni caso ferma ogni valutazione di competenza della società Patrimonio del Trentino che dovrà decidere cosa fare.

“Stavo aspettando la risposta da quattro mesi – ha premesso Manica che si è definito perplesso dalla risposta ottenuta – la valutazione non può esser demandata alla società. La Giunta deve dire se si ritiene opportuno tenere in Patrimonio del Trentino un soggetto che aveva indebitamente incassato oltre 50,000 euro di contributi pubblici che dovrà ora restituire: al questione è squisitamente politica.”

Come si ricorda Andrea Merler aveva chiesto il contributo per la prima casa che poi era stato incassato regolarmente dal consigliere comunale. (53.958,93 euro) Da alcuni controlli però era risultato che Merler non abitasse in quella casa ma altrove. «I consumi di energia elettrica e acqua potabile – si leggeva nella determina di revoca del finanziamento – riscontrati a partire dal 2013 sono alquanto esigui e non compatibili con un’effettiva e continuativa occupazione dell’alloggio», mentre «gli esiti dei plurimi accessi effettuati nel corso del 2021 presso l’immobile da parte della polizia locale, anche in orari compatibili con le indicazioni fornite da Merler, sono stati prevalentemente negativi».