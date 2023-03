Incendio sul tetto di un’abitazione a Cles: il messaggio di ringraziamento ai Vigili del Fuoco

Pubblicità

Pubblicità



È un messaggio capace di scaldare il cuore quello giunto ai Vigili del Fuoco volontari di Cles a seguito dell’intervento di lunedì sera, che ha visto impegnati una trentina di pompieri e 5 mezzi per spegnere un incendio divampato sul tetto di un’abitazione (nelle foto le fasi di bonifica).

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e anche le persone che abitano l’edificio stanno tutte bene.

La proprietaria ha voluto far pervenire ai Vigili del Fuoco un bel messaggio di ringraziamento, che ha fatto grande piacere ai pompieri clesiani. «Un grazie particolare a chi con un messaggio fa venir meno ogni fatica» è il commento da parte dei Vigili del Fuoco.

Pubblicità Pubblicità

Di seguito il messaggio di gratitudine: «Vi siamo eternamente grati – scrive la donna –. Grazie davvero di cuore per tutto quello che avete fatto. A volte si dà per scontato, ma di scontato non c’è davvero nulla! Togliete tempo a voi e alle vostre famiglie ogni volta che ce n’è bisogno, senza mai chiedere niente in cambio, ma soprattutto mettete a rischio le vostre vite per salvare quelle degli altri ed è davvero una fortuna per noi avervi».

«Di vita ce n’è una, è preziosa, e voi la rischiate per gli altri – si conclude il messaggio –. Davvero dal cuore grazie!».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità