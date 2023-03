Il Comune di Pellizzano affida in gestione lo Chalet al Lago dei Caprioli

Pubblicità

Pubblicità



Lo Chalet al Lago dei Caprioli, splendida oasi naturale immersa tra i boschi e le montagne di Fazzon, nel Comune di Pellizzano, cerca un gestore.

Il Comune di Pellizzano ha infatti indetto un’asta pubblica per la concessione in uso del compendio immobiliare “Chalet al Lago dei Caprioli” (costituito da bar ristorante e aree circostanti destinate ad andito).

Per essere ammessi alla gara, gli interessati dovranno far pervenire al Comune solandro la propria offerta entro le ore 12 del 18 aprile 2023.

Pubblicità Pubblicità

L’amministrazione comunale ha predisposto un progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi esterni per migliorare offerta dell’attuale bar ristorante. Il progetto prevede una spesa complessiva pari a 499.708,64 euro, di cui 362.197,62 euro per lavori e 137.511,02 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Per i lavori è previsto un contributo in conto capitale a carico del bilancio comunale per un importo pari a 150 mila euro. La partecipazione all’asta per la gestione della struttura comporta l’impegno ad eseguire a proprie spese gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione.

La concessione avrà durata per un periodo di 5 anni decorrenti dalla stipula del contratto.

Pubblicità Pubblicità



È previsto un sopralluogo obbligatorio. Il tecnico referente è l’ingegner Noemi Stablum, responsabile dell’Area Lavori Pubblici della Gestione Associata Alta Val di Sole (0463.751363; [email protected] ).

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo [email protected]

Il bando completo e tutti gli allegati sono disponibili sul sito comunale www.comune.pellizzano.tn.it

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità