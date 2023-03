Il ciclismo giovanile riparte da Borgo Valsugana con il 1° Trofeo Teknocolor

Pubblicità

Il calendario del ciclismo trentino si è aperto ufficialmente domenica scorsa con il Giro della Bolghera riservato alle categorie Allievi e Under 23 Elite organizzato ancora una volta dal Cc Francesco Moser guidato da Francesco Moser e Bepi Zoccante. Per la cronaca le vittorie sono andate a Oscar Sandri nella categoria allievi e a Edoardo Zamperini nella categoria Under 23 Elite.

Domenica 2 aprile invece sarà la volta dei “giovanissimi” ad aprire il calendario ciclistico Trentino a Borgo Valsugana terra da sempre di grande ciclismo con la manifestazione denominata 1° Trofeo Teknocolor (gara su strada) promossa da Enrico Schwanauer imprenditore e grande appassionato di ciclismo in collaborazione con il Veloce Club Borgo.

Nel capoluogo della Bassa Valsugana sono attesi circa 250 giovani ciclisti ad animare le vie del centro storico per una giornata di sport giovanile.

Sul percorso di 850 metri si sfideranno i campioni del futuro nelle categorie G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – G6 che comprendono la fascia di età dai 6 ai 12 anni.

Il ritrovo è previsto per le ore 12:30 in Piazza Degasperi con la presentazione delle società partecipanti ed inizio gare alle ore 14:00.

La prima edizione del Trofeo Teknocolor sarà il primo di tanti impegni che vedrà protagonista il Veloce Club Borgo presieduto da Stefano Casagranda, il 21 maggio, andrà in scena la 47^ Coppa Amos Costa Memorial Cescato per la categoria allievi e la 14 ^ Coppa Veloce Club Borgo – Trofeo Franco Bellin per esordienti a Villa Agnedo. Nel mese di settembre invece spazio alla Copra di Sera, Coppa Rosa e Coppa d’ Oro manifestazioni uniche nel suo genere per la formula che premia il Direttore Sportivo.