Cambio di gestione del campetto di Montevaccino e cancelli chiusi con il lucchetto: “e adesso…?”

Di recente, a Montevaccino c’è stato un cambio di testimone per quanto riguarda la gestione del campo da calcio del paese. Come tutti sanno, il comune di Trento vanta un’estensione territoriale importante: lasciando da parte la città ed il fondovalle, ci sono anche i paesi e le zone collinari da gestire, ognuno con le proprie peculiarità e con le proprie esigenze.

Montevaccino, alle pendici del Monte Calisio, è una località di “mezza montagna” e, come spesso accade, chi non ha occasione o possibilità di raggiungere la città o altre località senza dover ricorrere ai mezzi pubblici, “si fa andar bene” le strutture presenti in zona, almeno per quanto riguarda la socializzazione con i propri coetanei.

Di recente, il cambio di gestione in carico all’Ufficio Sport del Comune di Trento e ASIS ha creato qualche problema per i ragazzini soliti usare il campetto: sui cancelli è stato infatti messo un lucchetto, una scelta dell’Amministrazione Comunale non condivisa però da ragazzi e famiglie.

Privarli di un campo – l’unico della zona – è un po’ come tagliare le gambe alla loro possibilità di sfogarsi e di spendere le energie che – si sa – abbondano nei giovanissimi. La cosa ora finirà sui banchi della giunta comunale grazie ad una interrogazione firmata dai consiglieri comunali Daniele Demattè, Giuseppe Urbani, Cristian Zanetti (Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia) e rivolta al Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli ed al Sindaco del Comune di Trento Franco Ianeselli

Nel documento viene chiesto: a chi era affidata la gestione dell’impianto sportivo di Montevaccino fino al passaggio di gestione all’ufficio Sport del Comune di Trento e ASIS? Come mai è stata presa la decisione di chiudere l’impianto rendendolo inaccessibile ai ragazzi del sobborgo e togliendo di fatto alla comunità un importante centro di aggregazione? Quale sarà il futuro dell’impianto sportivo di Montevaccino? C’è la possibilità di tornare a renderlo sempre accessibile ai giovani del paese (ed eventualmente in quale modalità)?

