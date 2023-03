«Bocciando si Impara»: buona la prima alla bocciofila Ana Trento Sud

Pubblicità

Ha preso il via oggi, mercoledì 29 marzo, presso la Bocciofila Ana a di Trento Sud il progetto promosso dalla Federazione Italiana Bocce denominato “Bocciando si Impara”

Si tratta di un progetto a carattere nazionale interamente gratuito e approvato dal Miur, al quale hanno aderito diversi Istituti scolastici trentini e dedicato alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di I e II grado.

Bocce in mano e tanto entusiasmo e simpatia, è toccato ai ragazzi della quarta elementare di Cadine misurasi sui campi di bocce di via Fermi sotto gli occhi attenti dell’istruttore federale Vito Mazzilli. Presente anche Il responsabile della commissione tecnica del comitato fib Trento Alessandro Martinelli.

«Il progetto vuole stimolare il più possibile l’attività dei giovani studenti dentro bocciodromi – ci spiega Giorgio Cazanelli segretario generale Fib di Trento – e permettere di rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, offrendo agli alunni coinvolti la possibilità di sperimentare una disciplina sportiva per loro magari poco conosciuta ma che ha grandi potenzialità dal punto di vista dello sviluppo psicofisico per chi la pratica. Uno sport che in questo caso diventa veicolo di messaggi positivi d’inclusione scolastica e sociale e moltiplicatore di buone pratiche volte alla condivisione e allo stare insieme sinergico e collaborativo, incentrato sul confronto e sul dialogo».

Uno sport che conta circa 500 tesserati in Trentino, un numero però in leggero calo. «Si fa fatica a trovare i ricambi – aggiunge Cazzanelli – anche se abbiamo una campionessa del mondo nel volo a Rovereto e alcuni giovani proveniente dalla val di Ledro che promettono bene nella categoria Juniores. Puntiamo sui giovani, anche perché oggi il gioco delle bocce è diventata una vera e propria attività sportiva».

Con Renato Piccoli, il vicepresidente della bocciofila Ana Trento sud, che ospita l’inziativa, è stato affrontato il tema delle risorse. «La situazione purtroppo non è facile – dichiara Piccoli – sopravviviamo grazie al volontariato e la politica fa quello che può perchè alla fine deve accontentare tutti. Gli sponsor sono spariti insieme purtroppo alle risorse economiche. Purtroppo questo sport si porta dietro degli stereotipi che non si riescono a cancellare. Nella mente di tanti è ancora lo sport del bianco e degli anziani per intenderci. Invece è uno sport che nel corso degli anni è profondamente cambiato ed ha avvicinato molto i giovani.»

Piccoli ha ipotizzato una aggregazione con la bocciofila di Canova: «Sicuramente unendo le forze si potrebbe fare di più, ma è solo una idea per il momento».

Rimane la bella esperienza dei ragazzi che hanno speriementato i tiri e le bocciate direttamente sui campi, dal vivo! Una ventina di ragazzi e ragazze che hanno ricevuto il «diploma» e «Facebowl» il diario della Fib.

Alla fine pareri molto positivi da parte dei ragazzi vogliosi di riprovare l’esperienza. Lo sport ti aiuta a capire i tuoi limiti, ti fa acquistare sicurezza e autostima in te stesso.

Lo sport è anche un sano stile di vita. E Dio solo lo sa quanto in questo momento siano importanti gli esempi positivi. Come quello che oggi è andato in scena lungo i campi della Bocciofila di via Fermi. «Allenati oggi per essere un’atleta domani». E se magari sui campi di bocce meglio ancora.

