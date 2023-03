Al “Marie Curie” di Pergine manca una voce ufficiale per gli studenti

Pubblicità

Pubblicità



Quello del rappresentante degli studenti è un ruolo molto importante: è un partecipante attivo della vita scolastica, si interfaccia con i suoi compagni, con i professori, con la segreteria o la dirigenza quando necessario e, da ultimo, anche con i genitori.

È un ruolo piuttosto delicato perché deve riuscire a mediare tra le istanze degli studenti e quelle dei professori: due poli opposti, spesso. Per questo motivo solitamente viene scelto come rappresentante di classe degli studenti uno studente o una studentessa dal grande carisma, dotato al contempo di ottime capacità di mediazione.

Capacità che forse nessuno studente dell’annata 2022/2023 aveva, dato che, quest’anno la scuola è sprovvista dei rappresentanti degli studenti.

Le elezioni si sarebbero dovute svolgere il 25 ottobre 2022 ma poiché non è stato presentato nessun nominativo per la surroga di almeno due studenti, rappresentanti del Consiglio di Istruzione scolastica, l’istituto Marie Curie si ritrova senza un portavoce per gli studenti.

Una situazione alquanto delicata a cui nessuno, però, sembra essersi interessato realmente o preoccupato al punto da cercare di porvi rimedio.

Gli studenti si son lasciati sfuggire il loro diritto ad avere assemblee d’istituto (L’art. 12 del D.P.R. 297/94 prevede che “Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”) ed hanno perso l’opportunità di vivere un momento in cui discutere di tematiche attuali uscendo fuori dai canoni scolastici quotidiani: in pratica, hanno rinunciato al loro diritto e nessuno sembra troppo interessato per porvi rimedio.

Pubblicità Pubblicità



Ma perché nessuno studente si è candidato per ricoprire questo ruolo?

“Gli studenti di oggi non sono più quelli di una volta” si potrebbe quasi dire. Il problema è che ad oggi i ragazzi sono schiacciati da ansia da prestazione, stanchezza mentale e confronto continuo con modelli spesso irraggiungibili.

La reclusione forzata e la didattica a distanza (la DAD) hanno avuto delle conseguenze su ragazzi e ragazze che hanno inciso sulla sfera sia emotiva che psicologica e che ancora oggi si trascinano alle spalle nonostante l’emergenza sanitaria non abbia più un impatto così forte sulla nostra società.

Alcuni dei sintomi della sofferenza degli studenti sono: stress, ansia, solitudine e depressione… che la causa del malessere giovanile sia forse racchiusa nel periodo adolescenziale? O che abbia un’i pronta più pesante su questa età?

L’adolescenza è di fatto un’età particolare, chi la vive e chi l’ha vissuta lo sa bene, gli studenti più di tutti. I cambiamenti, fisici e psicologici sono imperativi: si formano amicizie sincere, si cerca l’indipendenza , ci si sente grandi.

Essa è inevitabilmente accompagnata da una serie di problemi caratteristici di questa età: oltre ai litigi con i genitori, si cerca di trasgredire le regole, ci si sente insicuri e si perde la propria identità di bambini: è un’età ambigua, particolare ed unica.

Durante l’adolescenza si è tutto e niente: non si è ancora adulti, ma non si è nemmeno più bambini eppure ci si sente entrambi a seconda dei momenti. Per molti coincide con i migliori anni della propria vita, per altri invece costituisce un periodo da incubo.

Ma cosa significa essere adolescenti, o meglio, essere adolescenti nella società di oggi?

I “problemi adolescenziali“, durante questa fase, sono all’ordine del giorno da sempre: dubbi, incertezze e preoccupazione… sono questi i punti fondamentali e i passi avanti da fare, che accompagnano il ragazzo dal mondo infantile a quello dei grandi. Alcune tra le difficoltà del periodo sono legate all’ambito sociale ma sono anche importanti da superare al fine di non rimanere un “eterno Peter Pan”.

Nella nostra società, in cui l’immagine è tutto, è ancora più evidente il bisogno di trovare un’identità, una definizione, un ruolo da ricoprire con gli altri. Spesso la richiesta della società di trovare un’etichetta si scontra con i desideri dell’individuo.

La società, insomma, non riesce a sostenere a dovere gli adolescenti, che si trovano in un momento ancora più critico senza essere realmente pronti ad affrontarlo. I ragazzi spesso sono in balia degli eventi, in una bolla a parte dove più si sentono incompresi più vanno a creare dei muri ulteriormente invalicabili.

Forse, tornando al nostro discorso iniziale, il Marie Curie non ha dei rappresentanti perché per gli studenti dell’istituto ci sono problemi più importanti di “una semplice assemblea di istituto”, per così dire. Anche se questo significa lasciare una scuola intera senza voce ufficiale.