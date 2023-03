A Tuenno una tavola rotonda per parlare di autonomia e sicurezza

Pubblicità

In questi giorni a Tuenno sono in corso di svolgimento i lavori della direzione nazionale della SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) dedicati ai delicati temi del lavoro dei poliziotti e delle poliziotte e delle ricadute sui livelli di sicurezza dei cittadini, alle funzioni svolte dalle Forze di Polizia e al ruolo delle stesse nel Paese.

In quest’occasione domani, giovedì 30 marzo, alle 15.30 il teatro di Tuenno ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Autonomia differenziata e cultura della Sicurezza, idee e visioni”, che offrirà l’opportunità di un confronto sulla questione dell’autonomia in un territorio che non solo si fregia di tale appellativo nel nome – Provincia Autonoma di Trento – ma che nelle competenze primarie (cultura, apprendistato, scuole materne, sociale, strade, edilizia abitativa, trasporti pubblici, turismo, artigianato, commercio, industria, agricoltura, protezione civile, parchi naturali) ha raggiunto livelli di efficienza ed efficacia che potrebbero assurgere a modello per altre e diverse realtà territoriali.

Se ne parlerà con il sottosegretario agli Interni, onorevole Nicola Molteni, il vicecapo della Polizia, prefetto Stefano Gambacurta, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, l’onorevole Emanuele Fiano, il sociologo Mauro Marcantoni, il segretario generale Siap Giuseppe Tiani. Modererà l’incontro il direttore dell’agenzia Adnkronos Gianmarco Chiocci e saranno presenti per un indirizzo di saluto il segretario nazionale dell’Anfp (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia) Enzo Marco Letizia, i prefetto di Trento Filippo Santarelli, il questore di Trento Maurizio Improta, la senatrice Elena Testor, il senatore Meinhard Durnwalder, nonché altri amministratori locali, provinciali e regionali.

L’evento, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Siap, è patrocinato dal Comune di Ville d’Anaunia, dalla Comunità della Val di Non, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

«Come segretario regionale per il Trentino Alto Adige – commenta Massimiliano Corradini – vorrei far risaltare la specificità territoriale del Trentino, evidenziando la peculiare caratteristica che vede nell’autonomia la propria espressione grazie alla quale ha raggiunto livelli di efficienza ed efficacia che potrebbero assurgere a modello per altre e diverse realtà territoriali».

Frequentemente a livello nazionale l’autonomia speciale viene vista con sospetto e in ottica di semplice “vantaggio locale”. «Ma non dimentichiamo che non sempre assetti simili producono risultati uguali, anzi – evidenzia Corradini –. La differenza è fatta dal capitale sociale: dalle persone e quindi da tutti noi! Nel caso del Trentino, infatti, la differenza viene data dalla qualità del nostro essere comunità, citerei il dottor Marcantoni, il quale indica questa differenza nel senso di appartenenza, nella responsabilità rispetto al territorio, nella partecipazione, nella capacità di farsene carico, con il tasso di legalità. Elementi che danno l’idea di quell’atteggiamento civico a cui si aggiunge appunto il sentimento di appartenenza».

Il segretario regionale della SIAP ritiene sia essenziale comprendere l’importanza della trasmissione della conoscenza di questi principi all’interno della categoria degli operatori di polizia.

«Non solo la trasmissione dell’attività lavorativa in senso stretto (materie giuridiche, modus operandi, etc) bensì conoscenza del territorio, dove con “territorio” si vuole

intendere soprattutto quel “micro sistema/micro cosmo” fatto di persone che ogni valle rappresenta – aggiunge Corradini –. L’importanza della trasmissione dal dipendente “anziano” a quello giovane di prima nomina o recente movimentazione diventa il fulcro per la coabitazione tra cittadino del territorio e forza dell’ordine al servizio dello stesso. Comprendere quindi il territorio significa interagire con lo stesso senza preconcetti e in sinergia nello spirito della collaborazione in funzione della sicurezza. Non dimentichiamo che siamo un territorio di montagna e questo rende tutto ancora più complesso. La finalità di questo dialogo deve essere quindi multipla. Deve esserci una corretta percezione dell’importanza culturale che creda nell’importanza di un corretto turn over al fine di evitare la dispersione di queste conoscenze. Ma deve esserci anche la volontà a far sì che questa nuova forza possa riuscire ad integrarsi grazie ad accorgimenti mirati».