Usa, sparatoria a scuola: ragazza uccide 7 persone. Biden: “Il Congresso vieti le armi”

L’ennesima strage questa volta è avvenuta in una scuola americana per mano dell’ex alunna ormai 28enne Audrey Elizabeth Hale, specializzata in loghi per le aziende.

Una follia ben pianificata dalla giovane che sarebbe entrata nella scuola imbracciando due fucili e una pistola e ha aperto il fuoco, lasciando senza vita sette persone tra almeno tre alunni di soli 9 anni.

Ormai questo tipo di stragi cominciano ad accumularsi in modo inquietante negli Stati Uniti. Quella di ieri a Nashville sarebbe infatti la 129esima solo dall’inizio dell’anno.

Immediato l’intervento della polizia che ha evitato il peggio. Infatti, dalla chiamata al 911 all’uccisione della killer all’interno della scuola privata sono trascorsi 14 minuti.

La donna è stata poi fermata al secondo piano dell’edificio, quando si trovava ancora nell’atrio anche se si era già lasciata dietro una scia di sangue. Degli agenti arrivati sul posto, due l’hanno affrontata ed infine uccisa.

La polizia ora sta cercando di capire il motivo del folle atto della donna. Al momento quello che attira l’attenzione è che ad aprire il fuoco sarebbe stata una donna, un caso molto raro. Sulla vicenda si è espresso anche Biden, da sempre contro le armi senza controllo chiedendo alla politica di intervenire per abolire le armi d’assalto.