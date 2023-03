Un canestro con l’Aquila Basket: è in programma sabato 1° aprile “A Tree for a Treasure”

Pubblicità

Pubblicità



Un canestro per i boschi del Trentino, che ancora portano la ferita della tempesta Vaia e soffrono l’attacco del bostrico.

Aquila Basket lancia “A Tree for a Treasure”, l’evento che sabato 1 aprile andrà in scena grazie alla collaborazione con l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali e il Comune di Trento.

La cittadinanza sarà sensibilizzata sui temi ambientali e sulla pratica sportiva. Tutti, gratuitamente, potranno dare il proprio contributo al rimboschimento del Monte Bondone, attraverso un percorso di nove tappe distribuite per le strade del centro storico della città capoluogo, dove tutti potranno provare a segnare la loro tripla… per l’ambiente.

“Questa collaborazione, incentrata sulla rigenerazione dei boschi colpiti dalla tempesta nel 2018, è iniziata nell’autunno scorso ed è cresciuta col tempo fino ad arrivare a queste giornate primaverili” sono le parole dell’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli in occasione della conferenza di presentazione con il presidente dell’Aquila Luigi Longhi, il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’assessore comunale Salvatore Panetta.

“Siamo lieti di poter collaborare con Aquila Basket, società molto impegnata anche al di fuori del campo e ben radicata sul territorio trentino che rappresenta virtuosamente in Italia e in Europa” commenta Zanotelli.

Soddisfatto il presidente Longhi: “L’Earth Day e tutte le tante iniziative per l’ambiente messe in campo da Aquila Basket rappresentano davvero un pilastro fondamentale del club, assieme alla parte sportiva, all’impegno con i giovani dell’Academy e ai progetti sociali di AquiLab.

Pubblicità Pubblicità



Siamo particolarmente contenti che anche quest’anno l’impegno per l’Aquila Basket Earth Day e per l’iniziativa A Tree for a Treasure abbia un impatto concreto, in particolare con la piantumazione degli alberi sul Monte Bondone. Un gesto concreto significativo per non limitarsi alla sola sensibilizzazione su un tema peraltro davvero importante e attuale come quello dell’ambiente”.

Tutti – dai bambini agli adulti – potranno fare canestro in tutte e nove le postazioni del centro cittadino. Una speciale mappa verrà consegnata al primo canestro: a giro ultimato, un certificato attesterà la piantumazione di un albero.

Una caccia al tesoro speciale, “aperta” dalle 10.30 alle 17.30. Per ogni postazione oltre al canestro dove tentare i propri tiri ci sarà anche uno stand con materiale informativo e vari gadget messi a disposizione dai vari partner del progetto. A gestire e animare le postazioni ci saranno anche gli studenti dell’Istituto Ivo De Carneri di Civezzano e dell’Istituto di Istruzione Martino Martini di Mezzolombardo, scuole anche quest’anno protagoniste del progetto proseguendo un lungo rapporto di collaborazione con Aquila Basket e le sue declinazioni sul territorio.

“Questa iniziativa ci consente di far conoscere il patrimonio boschivo del demanio e le attività vivaistiche curate dall’Agenzia provinciale delle foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento: boschi meritevoli di particolare tutela per l’elevato valore naturalistico e socio-culturale, di proprietà della popolazione e delle generazioni future – afferma l’assessore Zanotelli -.

Era importante per noi trovare un partner affidabile e con una sensibilità ambientale ampiamente dimostrata quale è Aquila Basket, che ha contribuito a portare all’attenzione dei cittadini sia le problematiche relative alla ricostruzione delle foreste, ma soprattutto l’importanza stessa di queste ultime”.