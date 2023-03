Terribile schianto in A22, perde la vita una 50 enne

Pubblicità

Una persona di 50 anni sarebbe deceduta in seguito ad un terribile incidente stradale che si è verificato in A22, tra i caselli dell’autostrada di Trento Nord e Sud all’altezza di Trento sud in direzione Rovereto, verso mezzogiorno di oggi.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante ed altre due auto.

Sul posto si sono recati sanitari, vigili del fuoco con pinze idrauliche, polizia stradale e personale A22.

Nello scontro, un’altra persona (51 enne) è rimasta ferita ed è stata trasportata in pronto soccorso al Santa Chiara di Trento in codice rosso. In pronto soccorso – sembrerebbe – anche una terza persona.

Traffico in tilt e lunghe code di circa 6 chilometri in direzione sud.

