Sottopasso ciclopedonale di Piazzale Orsi a Rovereto, Spinelli: “Tutto secondo cronoprogramma”

“I lavori proseguono secondo tabella di marcia e saranno conclusi entro le tempistiche previste”. Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, qui l’intervista, conferma il rispetto del cronoprogramma dei cantieri che a Rovereto, in Piazzale Orsi, sono all’opera per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale alla SS12. Nella giornata di ieri un media locale aveva fatto il punto sullo stato dei lavori, invitando la Provincia – titolare del cantiere – ad accelerare.

“Si tratta di un appalto in quattro lotti che sta procedendo in maniera ordinaria e sul quale non abbiamo modo di intervenire per imprimere un’accelerazione nell’esecuzione dei lavori – ha precisato ancora l’assessore -. Siamo consapevoli dell’impatto che i cantieri stanno avendo sulla mobilità e, più in generale, su un’area nevralgica e sensibile della Città della Quercia, ma assicuriamo che tutto sta procedendo secondo cronoprogramma e i lavori saranno conclusi entro le tempistiche previste”.

L’opera, i cui lavori sono partiti nel novembre 2021, prevede di realizzare un sottopasso ciclopedonale alla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, nella zona di fronte alla stazione dei treni di Rovereto, in piazzale Orsi.

Una volta completata permetterà a tutti i pedoni di raggiungere la stazione da Corso Rosmini senza attraversare a raso la strada statale e senza utilizzare la pensilina pedonale, posata in via provvisoria dal Comune di Rovereto fino al termine dei lavori del sottopasso.

I lavori per la realizzazione dell’opera, si ricorda, sono stati suddivisi in quattro lotti distinti e sequenziali, al fine di ridurre i disagi per la popolazione e garantire una migliore gestione del traffico veicolare in un’area sensibile e strategica della città di Rovereto.

Ad oggi il primo lotto, afferente alla realizzazione della “discenderia” ciclopedonale da Corso Rosmini al bar sito di fronte alla pensilina pedonale, e il secondo, relativo allo spostamento dei sottoservizi, sono conclusi.

Sono invece in corso i lavori del terzo lotto, quello principale, durante i quali sarà realizzato il sottopasso per la statale, e la cui conclusione è prevista a fine del 2024.

L’ultimo lotto, per il quale il progetto è già stato approvato, potrà essere appaltato solo a terzo lotto ultimato, a seguito dell’apertura del sottopasso tramite ascensori e scale e la rimozione della passerella provvisoria posata dal comune di Rovereto. Per quest’ultimo cantiere il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori nella primavera 2025 e l’ultimazione alla fine dello stesso anno.