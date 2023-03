Sarà implementato con altre 6 telecamere l’impianto di videosorveglianza a Ton

Pubblicità

Cittadini sempre più tutelati e sicuri a Ton.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Battan ha infatti deciso di implementare ulteriormente l’attuale impianto di videosorveglianza, portandolo a 16 telecamere, 2 per letture targhe e 14 panoramiche.

Gli anni scorsi sono state posizionate 10 telecamere nei punti viari di ingresso e uscita (Castelletto, Sabino e Moncovo) e nelle zone sensibili (ad esempio in piazza a Vigo di Ton e nel centro abitato di Toss).

A queste si aggiungeranno altre 6 apparecchiature che verranno installate in zona Raut, nella frazione di Bastianelli e a Masi di Vigo.

Nelle scorse settimane è stato conferito l’incarico per il completamento dell’impianto e prossimamente saranno eseguiti i lavori di installazione. Un intervento importante per il territorio e per i cittadini di Ton, ma anche per i numerosi turisti che visitano la zona.

«L’impianto di videosorveglianza è già stato utile a risolvere alcuni casi in collaborazione con le forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro che portano avanti e che si dimostrano sempre molto attente al nostro territorio – commenta il primo cittadino Ivan Battan –. Sono certo che il fatto di accrescere il livello di controllo sia innanzitutto un buon deterrente per i malintenzionati».