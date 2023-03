Sanità, liste di attesa: a gennaio e febbraio 21.966 prenotazioni in più rispetto al 2022

Pubblicità

Stamane è iniziata la prima tornata dei lavori in consiglio provinciale. Come da tradizione i lavori sono iniziati con il question time.

Il consigliere di Futura Paolo Zanella ha parlato dei tempi d’attesa della sanità. In particolare ha chiesto alla Giunta se le finalità previste dal Piano provinciale per il recupero delle liste d’attesa siano state raggiunte e quali siano quindi oggi i tempi d’attesa di ricoveri, screening e prestazioni ambulatoriali con e senza Rao prioritario (per tipologia di prestazione), anche con i dati sulla concordanza sul codice Rao fra il medico di medicina generale e lo specialista.

L’assessora Stefania Segnana ha chiarito che il piano delle liste di attesa prevedeva l’impegno di recuperare le attività che erano state penalizzate nel 2020 a causa di sospensioni temporanee dei servizi riguardo prestazioni di specialistica ambulatoriale, screening e ricovero.

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale nel piano era stato stimato di dover procedere al recupero di circa 5.500 prestazioni. Tali volumi di prestazioni sono state recuperate entro il secondo trimestre 2022 e sono state erogate con il coinvolgimento dei professionisti di APSS (utilizzo di Prestazioni Orarie Aggiuntive) e del privato accreditato.

Rispetto all’attività svolta direttamente da APSS con l’utilizzo delle Prestazioni Orarie Aggiuntive, nel secondo trimestre 2022 sono state recuperate 1.146 prestazioni prioritarie e ulteriori 308 prestazioni di particolare rilevanza aziendale e provinciale. Sono inoltre proseguite le altre attività indicate nel Piano, ovvero: l’utilizzo della telemedicina e la prescrizione di visite di controllo.

Nel corso dell’anno 2022, come nella maggior parte delle regioni d’Italia, si è assistito ad un aumento della domanda di prestazioni specialistiche rispetto agli anni precedenti con impatto sui tempi d’attesa con particolare riferimento ad alcune branche critiche quali oculistica, cardiologia e radiologia.

In particolare per quanto riguarda le prestazioni RAO A (3 giorni d’attesa), il tempo d’attesa medio è stato confermato in 3 giorni. I dati hanno indicato che il 75% delle persone hanno atteso meno di 4 giorni e che complessivamente l’attesa è stata inferiore a 7 giorni nel 90 % dei casi. Anche per le prestazioni RAO B (10 giorni d’attesa), il tempo d’attesa medio è stato rispettato ed il 75% delle prenotazioni sono state fissate entro un massimo di 12 giorni. Il 90% delle prenotazioni è stato fissato comunque in tempi inferiori ai 22 giorni.

Nel corso dei primi mesi del 2023 si è verificato un ulteriore incremento della domanda di prestazioni, che ha determinato il persistere della difficoltà di garantire i tempi di attesa secondo quanto previsto dal piano nazionale per il governo dei tempi d’attesa. In particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2023 sono state effettuate 217.669 prenotazioni con un aumento di 21.966 casi rispetto all’analogo periodo di gennaio-febbraio 2022.

Per quanto riguarda l’attività di ricovero nel corso dell’anno 2022 sono stati recuperati 1.594 interventi con particolare riferimento a quelli più complessi e prioritari. Con riferimento all’attività di screening oncologici non si può parlare di tempi d’attesa quanto piuttosto di fabbisogno di estensione. La sospensione pandemica nel periodo marzo-maggio 2020 ha determinato un ritardo negli inviti per tutti e tre i percorsi di screening.

Tale ritardo è stato pienamente recuperato nel gennaio 2021 per lo screening cervicale (tumore del collo dell’utero); nel febbraio 2021 per lo screening colon rettale (tumore del colon-retto) mentre per quanto riguarda lo screening mammografico (tumore della mammella) il ritardo dell’anno 2020 è stato recuperato nel primo semestre 2021 generando un ritardo per gli inviti dello stesso anno che è stato recuperato nel primo quadrimestre 2022. L’attività per i tre screening risulta attualmente in linea con la programmazione.

Zanella nella contro replica ha spiegato che «quello che emerge è che di anno in anno aumenta la richiesta di prestazioni e sembra che le prestazioni più urgenti vengano garantite con tempi sempre più dilatati: non stiamo andando bene e qualcosa va fatto, ha replicato Zanella. Il tema evidente è quello dell’equità: i bisogni urgenti solo chi ha soldi può permettersi di soddisfarli».

