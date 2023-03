Pnrr, l’Italia guadagna un mese in più per le verifiche: tre le misure interessate

Pubblicità

L’Italia guadagna un mese in più per la valutazione da parte dell’Unione Europea dei progetti sul Pnrr presentati dal nostro Paese. La decisione è stata presa, dopo gli incontri del ministro per gli Affari europei, del Sud, delle politiche di coesione e Pnrr, Fitto, con il commissario europeo, Gentiloni e la task force PNRR della Commissione Ue.

Sarebbe necessario infatti, un approfondimento su 3 misure che erano state approvate dal precedente Governo.

Tra le misure interessate rientrano le concessione portuali, sulle quali la Commissione ritiene necessario un’ulteriore approfondimento prima della valutazione finale e propone di limitarne la durata massima.

La Commissione esprime poi forti dubbi anche proposito delle reti di teleriscaldamento, sulle quali viene messe il punto di domanda rispetto all’ammissibilità di alcuni interventi. Interventi già selezionati lo scorso giugno 2022.

E infine, i piani urbani integrati, già approvati ad aprile 2022, per i quali la Commissione avrebbe contestato l’ammissibilità di alcuni interventi.

Insomma, in questo mese di tempo, il Governo dovrà fornire altri elementi a sostegno dell’ammissibilità e dell’attuabilità di tutti questi interventi. Soprattutto per quelli di Venezia e Firenze. Insomma ora il Governo sembra essere in corsa contro il tempo regalata dalla Commissione Europea, ma Meloni assicura: “Non vedo rischi per la terza tranche, mi sembra che la Commissione apprezzi il lavoro dell’Italia”.

