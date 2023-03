Mezzocorona, aperta l’area di sgambamento per cani in località “Canalone”

Pubblicità

Arriva una bella notizia per gli amici a quattro zampe e per i loro padroni.

Nell’area vicino agli “orti comunali” (località Novai – Canalone) è stata realizzata un’area per lo sgambamento cani. L’area è attrezzata di fontanella per l’acqua e di ciotole.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Mattia Hauser, ha approvato il disciplinare per l’uso quest’area. Per motivi di sicurezza, ad esempio, l’accesso è riservato ai possessori o accompagnatori e ai loro cani, e il cane non può entrare da solo.

I minori di 16 anni possono entrare esclusivamente se accompagnati dai genitori o se nell’area è presente solamente il proprio cane.

A garanzia dell’igiene e del decoro gli utilizzatori devono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, che andranno depositate all’interno dell’apposito contenitore presente all’interno dell’area.

I possessori o accompagnatori devono essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il regolamento completo per l’accesso all’area è disponibile sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it