Lutto nella politica Trentina, morto Claudio Taverna: «Era un grande uomo, un vero esempio»

Pubblicità

Pubblicità



Grave lutto nella politica trentina. Si è spento alle 18.00 di oggi, martedì’ 28 marzo, al santa Chiara di Trento Claudio Taverna, l’ultimo segretario federale trentino del MSI. Con lui si spegne definitavamente la fiamma tricolore trentina. Aveva 74 anni.

Era ricoverato al santa Chiara nel reparto di rianimazione da alcuni giorni. Sembrava si fosse ripreso, invece poi le cose sono rapidamente precipitate fino alla morte. Al suo capezzale fino alla fine le due figlie Elettra ed Elisa.

Taverna aveva avuto un drammatico arresto cadiaco molti anni fa a San Benedetto del Tronto dove si trovava per ritirare un premio come direttore del giornale online Trentino libero e che lo aveva costretto per molti giorni in coma, fra la vita e la morte.

Pubblicità Pubblicità

Poi si era ripreso anche se nel corso degli anni aveva avuto ancora due gravi malori con conseguenti ricoveri. In uno di questi era rimasto in coma per molti giorni.

Si era poi ammalato di leucemia e di Covid che lo ha ulteriormente indebolito. Oggi la notizia della sua morte. Era nato a san Giorgio di Nogaro in provincia di Udine.

Laureato in sociologia all’ Università degli Studi di Trento, tributarista, esperto in diritto tributario ed in organizzazione e direzione aziendale. Giornalista Pubblicista. Già consigliere regionale e provinciale per tre legislature, è stato anche consigliere comunale di Trento e consigliere del Comprensorio della Valle dell’ Adige. Proclamato deputato il 26 settembre 1991, si è dimesso dall’incarico (pag. 87258 degli atti della Camera dei deputati) per continuare la sua attività di consigliere regionale.

Pubblicità Pubblicità



Era stato richiamato dal partito a Trento. E lui dopo un giorno in parlamento aveva detto: obbedisco, e si era dimesso subito dalla carica di deputato. Roba di altri tempi insomma.

Nel corso della sua lunga attività politico-istituzionale ha ricoperto gli incarichi di presidente di gruppo regionale e provinciale, è stato garante dell’ Assemblea delle minoranze del Consiglio provinciale nella passata legislatura. Vicepresidente della Commissione Statuti del Congresso delle Regioni, componente dell’ Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, in qualità di segretario questore, Presidente della Commissione regionale di inchiesta sui fatti di Mosca, i cui esiti portarono alle dimissioni della giunta regionale, sono gli incarichi istituzionali di maggior prestigio ricoperti nell’ ambito della sua attività legislativa.

Ideatore e fondatore di Progetto Trentino Libero, Claudio Taverna era impegnato nel sociale e nel volontariato, ed è consulente dell’ Associazione “Lo Scudo”, a difesa dei cittadini. Era direttore di Trentino Libero, giornale indipendente on line, che si occupa di attualità, informazione, cultura.

Era stato dal 2015 fino al 2018 direttore responsabile della nostra Testata. «Un grande uomo delle istituzioni – commenta il nostro editore Roberto Conci – una persona onesta che ha combattuto per i suoi ideali e valori fino in fondo. Era un vero archivio storico, e parlare con lui di politica era un vero piacere. Con lui ho passato ore a parlare del passato, degli avvenimenti politici trentini. Conosceva tutto, anche le cose più recondite. Da lui ho imparato molto, e sono sempre stato orgoglioso della nostra amicizia. Ci legava un grande stima e rispetto reciproco. Oggi il Trentino perde un grande uomo, e non solo politico. È un momento molto triste. Ci sentivamo spesso, per ultimo solo 5 giorni fa. Mi aveva invitato a casa. Poi l’improvviso peggioramento e la fine. Con lui se ne vanno anche molti segreti politici degli anni 80, cose mai dette e che in pochi sanno. Ciao Claudio fai buon viaggio».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità