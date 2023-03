In Trentino accolti 1.183 richiedenti asilo. Il 60% delle domande viene però respinto

Pubblicità

Pubblicità



Stamane è iniziata la prima tornata dei lavori in consiglio provinciale. Come da tradizione i lavori sono iniziati con il question time.

Il consigliere del Pd Luca Zeni ha chiesto, riferendosi alla situazione nazionale degli ultimi mesi che vede un aumento degli arrivi di richiedenti asilo in Italia, di avere un quadro dei dati complessivi per la provincia di Trento delle persone gestite dal sistema dell’accoglienza.

Ha chiesto un focus sulla situazione dei minori non accompagnati, sui posti disponibili, sui tempi, sugli esiti delle commissioni di valutazione e sulle previsioni per gli arrivi.

Il vicepresidente Tonina, (Fugatti era assente) ha risposto che al 27 marzo il numero totale delle persone accolte è pari a 1.183, delle quali 680 sono richiedenti protezione internazionale, mentre 503 persone sono richiedenti protezione temporanea di nazionalità ucraina.

Il numero dei beneficiari accolti è variabile perché molte sono le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in questura. Dopo le verifiche del caso, il commissariato del governo autorizzerà progressivamente gli inserimenti nel progetto di accoglienza Cas.

A breve, ha aggiunto Tonina, si raggiungerà la capienza massima prevista di 700 richiedenti protezione internazionale e di 600 persone richiedenti protezione temporanea. I minori non accompagnati sul territorio al momento sono 60, di cui 17 accolti nel progetto Sai, gestito dall’associazione Appm. La restante parte è in comunità socio educative sul territorio.

Pubblicità Pubblicità



Le percentuali di esito delle Commissioni di valutazione: non si possiedono dati sistematici, ha detto Tonina, ma le informazioni raccolte non si discostano significativamente dalle rilevazioni della Commissione nazionale per il diritto asilo, che evidenzia come circa il 60% delle valutazioni delle Commissioni territoriali hanno esito negativo, per il 14% delle domande c’è il riconoscimento dello status di rifugiato, per il 14% di riconoscimento della protezione sussidiaria e per il 14% di quella speciale.

Quindi l’accenno alle previsioni: si prevede per i prossimi mesi un flusso costante di richieste per quanto riguarda la protezione internazionale e la protezione temporanea. Il sistema di accoglienza provinciale, grazie alla forte sinergia instaurata con gli enti di gestione coinvolti, risponderà prontamente a tutte le autorizzazione all’ingresso arrivate tramite il commissariato del governo in virtù del protocollo di intesa vigente.

Anche in merito all’arrivo di minori stranieri non accompagnati, ha detto l’assessore, si è visto un incremento significativo nel corso degli ultimi mesi: anche per ciò il sistema provinciale ha risposto e risponderà garantendo protezione, presa in carico sociale e dovuto supporto giuridico.