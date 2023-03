I neotalebani di arte e cultura: una lista lunga e tragicomica

Pubblicità

Egregio Direttore,

dopo avere appreso della incredibile notizia dell’insegnante americana accusata di diffondere la pornografia perché aveva mostrato agli allievi della sua classe il David di Michelangelo, mi sono venute in mente altre prodezze di chi, sedicente benpensante, ritiene di adeguare l’ arte e la cultura occidentale, libera, anche aspra ma motore di civiltà, al proprio pensiero unico ed ignorante.

Hanno fatto scuola i talebani, quelli che hanno demolito a cannonate nel 2001 i millenari Buddha di Bamiyan, allorquando la giunta commissariale romana nel 2016 in occasione della visita dell’ayatotollah Rahmani decise di mettere i veli alla Venere Capitolina e girare faccia al muro il Ratto delle Sabine di Pietro da Cortona .

Niente di che stupirsi, sol che si pensi che giusto un paio di anni prima l’on. Boldrini, gettando nel cesso anni di lotte femministe e la nostra dignità nazionale, indossò fieramente il velo in occasione di una visita alla moschea di Roma nella sua qualità di Presidente della Camera dei Deputati. La stessa che, in piena coerenza, qualche anno dopo si recò dal Papa a capo scoperto ed in sandali.

Ma l’elenco è lungo e pure tragicomico.

Si va dalla soppressione dei generi maschile e femminile con asterischi ed altre idiozie quali la schwa, alla riscrittura di capolavori letterari togliendo frasi ed aggettivi ritenuti politicamente sconvenienti. Recente i casi di Roald Dahl ed Agatha Christie, ma anche Dante non si salva: in alcune edizioni della Divina Commedia viene tolto Maometto dall’ Inferno, perché non si sa mai che gli arabi se la prendano e decidano di chiudere il rubinetto del petrolio come nel 1973.

Di qui al rogo dei libri “proibiti” il passo non è poi tanto lungo e potrebbe materializzarsi l’incubo descritto nel romanzo Fahrenheit 451, che dovrebbe essere letto nelle scuole o almeno visto nella versione cinematografica di Truffaut in luogo delle idiozie che ci vengono propinate seralmente in tv.

Pure la canzonetta è esente da questo andazzo, tant’ è che qualcuno ha tentato di imporre a Edoardo Vianello di togliere dalla sua “I Watussi” il termine “negri“. Invito e polemica rispediti per fortuna al mittente con i vaffa del caso dal diretto interessato.

Nel 2018 al Maggio Fiorentino si decise di modificare la Carmen di Bizet non facendo morire la protagonista. Per non incoraggiare il femminicidio. Nessuno osò protestare.

A New York da tempo non viene suonato “Le Petit Negre“ di Debussy. In compenso si abbattono le statue di Cristoforo Colombo. Da noi, per non esssere da meno, si tenta da decenni di abbattere il Monumento alla Vittoria di Bolzano.

Al Rijksmuseum di Amsterdam hanno deciso di riscrivere i titoli delle opere d’arte con termini ritenuti ( da loro ) più adeguati ai tempi; speriamo che agli Uffizi ed a Palazzo Pitti non ci pensino, altrimenti il “Ritratto di vecchio detto Il Rabbino” di Rembrandt o il “Nano Morgante” del Bronzino potrebbero diventare altro. Cioè roba da barzelletta.

E in questo clima, quello della estinzione nelle mense scolastiche del cibo italiano, della carne che è solo halal, con il crocefisso sparito dalle aule da tempo, così come le canzoni di Natale ed il Presepe, fiorisce in tutto il mondo una nuova generazione di vandali autentici, epigoni delle personalità geniali di cui sopra, che, nel nome della tutela del clima, decidono di passare concretamente all’ azione ed imbrattare con vernice opere d’ arte e monumenti.

Per ora. Poi, per far passare meglio il concetto, useranno il cannone, come i loro maestri afgani.

Avv. M. Stefano Sforzellini- Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così»