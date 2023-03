Ex Atesina: la Mak Costruzioni vince l’appalto

Pubblicità

Erano rimaste in lizza in due con due diverse offerte: una era quella dell’Associazione temporanea di imprese costituita da Mak Costruzioni srl di Lavis (capogruppo) e da Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana, l’altra offerta è dell’Ati costituita dalla bresciana Pavoni spa (capogruppo) e dalle società venete Bonotto srl e Lorenzin srl.

Il totale dei lavori da «ribassare» era di 18.264.926,89 euro. La Mak costruzioni proponendo un ribasso del 13,000% ha vinto l’appalto. A rivalorizzare quindi l’are ex atesina sara una ditta trentina. La Mak Costruzioni è risultato prima anche nel punteggio Eco e sui valori tecnici.

L’opera sarà finanziata dal Pnrr con 20 milioni di euro (su 22,7). Sono previsti futura stazione delle corriere, parcheggio pertinenziale e un grande giardino sospeso di circa 5 mila metri quadrati.

L’area ex-Atesina si colloca nel quartiere Solteri-Centochiavi, che ha visto, a partire dalla metà degli anni Ottanta, una rapida espansione urbanistica, per la maggior parte di servizi. Questa si estende su una superficie di circa 17.000 metri.

Il progetto prevede l’insediamento delle seguenti funzioni: parcheggio auto pertinenziale per circa 150 posti al piano interrato e nuova stazione delle autocorriere al piano terra. La copertura dell’edificio, aperta ed accessibile al pubblico, ospiterà un grande giardino-parco sospeso di circa 5 mila metri quadrati (corrispondente all’incirca alla superficie del parco di Piazza Centa) che si caratterizza per alcune soluzioni marcatamente orientate alla transizione ecologica, quali l’area dedicata alla biodiversità vegetale e lo spazio aperto pavimentato progettato per accogliere e convogliare a riutilizzo le acque piovane.