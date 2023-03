Commissione dei 12: eletto Matteo Migazzi

Pubblicità

Il pomeriggio dei lavori in consiglio provinciale si è aperto con la surroga di Ugo Rossi, che si è dimesso il 2 marzo, nella Commissione dei 12: eletto con 17 voti Migazzi, 13 voti per Postal e un voto per Rosa Michela Rizzi. Due le schede bianche.

Tre i nominativi sul tavolo all’inizio della seduta: Matteo Migazzi, (foto) presentato da Ossanna del Patt; Gianfranco Postal da Zeni (Pd) e Rosa Michela Rizzi da Marini (5 Stelle).

Rossi, intervenendo come membro dei 12, ha spiegato i perché delle sue dimissioni. Le motivazioni personali rimangono riservate, ma accanto a queste, ha detto, ci sono quelle legate alla Commissione, organo di straordinaria importanza e che per questo ha sempre visto sia a Trento e Bolzano una sua composizione orientata all’equilibrio.

Equilibrio tra forze politiche, tra componenti di maggioranza e minoranza e di carattere etnico. Recentemente questo equilibrio ha detto in sintesi, si è rotto che ha impedito di mettere a frutto competenze preziose come quelle di Gianfranco Postal che avrebbe garantito un ruolo di terzietà assoluta rispetto all’agone politico. E nel no alla sua riconferma da parte del nuovo Governo, stanno le motivazioni, al di là degli aspetti personali, delle sue dimissioni.

Il consigliere del Misto si è espresso nettamente a favore di Postal, pur riconoscendo all’avvocata Rizzi competenza e terzietà e a Migazzi, che è stato suo collaboratore, la preparazione professionale che potrebbe essere utile nei 12. Ma, ha concluso, stupisce che proprio in ragione di questa conoscenza dei meccanismi abbia acconsentito alla sua candidatura senza assicurarsi una copertura istituzionale. Alla fine, ha chiuso Rossi, la sua elezione è stato il frutto di una rottura istituzionale.

Lorenzo Ossanna ha affermato che la figura di Migazzi, che possiede una solida formazione giuridica, racchiude la novità e al tempo sesso l’esperienza che ha maturato sia in regione che in Europa. Un nome, quindi, importante per una Commissione strategica per l’Autonomia. Ossanna ha ricordato di aver presentato nell’assemblea delle minoranze la candidatura anche se non è formalmente riservata all’opposizione.

