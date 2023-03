Animalisti: dal web ancora minacce di morte per il governatore Fugatti

Pubblicità

Fenomeni e leoni da tastiera nuovamente in azione, anzi, nel nostro caso leonesse visto che si tratta di una donna decisamente animalista, vegana e apparentemente molto “invasata”.

Ieri in uno dei tanti gruppi «Sei di Trento se….»(clicca qui per vedere il gruppo) è apparso un messaggio inequivocabile di minacce di morte contro il governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Qualche iscritto ha chiesto di toglierlo ma per il momento ad oltre 24 ore dalla pubblicazione è ancora visibile nel gruppo.

A condividerlo è stata tale Marina Schmid, animalista di Trento, e molto attiva nei gruppi animalisti. La fonte del messaggio è Vica Viccan un profilo fake creato da Vittoria Castelluccia come da lei stessa scritto alla luce del sole.

«Hey raga, domani numerosi a Trento…. conto su di voi!!! Fugatti merda devi !!!» – questo il messaggio con tanto di disegnino di una bara. Tale Vittoria, abita a Pescara, e sembra davvero odiare la nostra provincia di Trento.

Tutti i profili delle persone citate – al momento in cui si scrive – sono pubblici e ben visibili a tutti.

Sul suo profilo infatti eccheggiano minacce nei nostri confronti di tutti i tipi. Nelle lente del mirino finiscono il nostro governatore e i cacciatori. Il primo colpevole – secondo il fenomeno animalista – della gestione degli orsi, i secondi invece di “continuare ad uccidere gli animali”.

Parole pesanti che stanno facendo il giro del web e condivise purtroppo da altri “invasati” che ricordiamo rappresentano solo una piccola parte del mondo animalista, quella integralista e potremmo dire “pericolosa”.

Messaggi che fomentano l’odio, e che se recepiti da qualcuno “poco stabile di mente” possono causare danni irreparabili.

Speriamo che la giustizia faccia il suo corso e rintracci questi soggetti “esaltati” che danneggiano i veri animalisti e che degradano la nostra società.

Ma ci si chiede anche come sia possibile che qualcuno possa minacciare di morte impunemente altre persone con tanto di nome e cognome senza essere magari perseguito e come tante altre persone possano condividere davvero questa follia.