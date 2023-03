Anche il campione del mondo di tennis tavolo Yang Min all’Open Day delle Associazioni Sportive di Cles

Pubblicità

Affluenza inaspettata per l’“Open day delle Associazioni Sportive”, che si è svolto presso il CTL (Centro per lo Sport e il Tempo Libero) di Cles.

Soprattutto bambini accompagnati da genitori e nonni, ragazzi, scolaresche e professori, ma anche persone incuriosite da un continuo andirivieni di gente che, sia all’esterno che all’interno del CTL, correva avanti e indietro per arrivare a provare tutte quante le attività; pienone fino alla fine dell’evento.

Graditissima sorpresa: nel corso della manifestazione è arrivato Yang Min, campione mondiale di tennis tavolo di origine cinese, presente in provincia per lo stage della federazione Tennistavolo, accogliendo l’invito del Circolo Tennistavolo Cles, che quest’anno compie 40 anni di presenza sul territorio, per una visita di cortesia.

Nel suo palmarès: bronzo nei mondiali del 2000 in Malesia, oro ai giochi del Mediterraneo, e molti altri titoli, inoltre è stato nel ranking dei primi 20 al mondo; ora è allenatore della nazionale italiana.

Durante il pomeriggio tutti, grandi e piccoli, hanno potuto cimentarsi nelle varie discipline sportive, e i bambini alla fine hanno ricevuto un simpatico premio, dopo aver spuntato una tessera realizzata appositamente dalla Cooperativa GSH.

I ragazzi della cooperativa hanno anche sperimentato tutti gli sport con grande soddisfazione: un momento gioioso che ha aggiunto una ventata di allegria alla manifestazione.

Piacevolmente impressionate dalla moltitudine di persone che hanno aderito a questa iniziativa, hanno presenziato la responsabile della Biblioteca Sara Lorengo, e l’assessore allo sport del Comune di Cles Francesca Endrizzi che commenta: “Vedere il Ctl pieno di bambini e famiglie è stato veramente emozionante! La vostra dedizione ed impegno nel promuovere lo sport sul territorio resta importante per l’intera comunità”.

Dieci gli stand messi a disposizione da altrettante associazioni, e precisamente: la ginnastica (Ginnastica Val di Non), il ciclismo (Unione Ciclistica Valle di Non), la muay thai (A.S.D. Thai Gym Cles), il tennis tavolo (Circolo Tennistavolo Cles), l’arrampicata (Società Alpinisti Tridentini Cles), il pattinaggio (A.S.D. Gruppo Rotellistico Val di Non), l’atletica (Atletica Valli di Non e Sole), la pallavolo (A.S.D. Anaune Pallavolo), lo sci (Sci Club Anaune) e il calcio (Anaune Calcio Val di Non). I responsabili delle associazioni e gli organizzatori sono rimasti soddisfattissimi: si pensa già all’edizione per l’anno prossimo.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Cles nell’ambito degli eventi inerenti “Cles x Agenda 2030” in collaborazione con la Biblioteca di Cles, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’A.P.S.P. Santa Maria di Cles, la Comunità della Val di Non.

Foto di Nicola Bortolamedi