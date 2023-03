Addio a Gianni Minà, il giornalista delle grandi interviste

Pubblicità

Pubblicità



“Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità“. Con questo messaggio condiviso sulla sue pagine social si annuncia la morte del grande giornalista, scrittore e conduttore televisivo che aveva 84 anni.

Il giornalismo perde un altro simbolo, quell’uomo che ha intervistato le più grandi personalità del mondo, in silenzio, con umiltà. La più celebre quella di sedici ore a Fidel Castro, nel 1987. Gianni Minà è morto a Roma all’età di 84 anni, nella clinica Villa del Rosario dopo una breve malattia cardiaca.

Professionista molto attento, lasciava lo spazio al protagonista, era come quasi non esistesse. In un giornalismo attuale più simile al teatro, Minà rappresentava lo spettatore che accendeva la scena con la sua curiosità.

Nato a Torino nel 1938, giornalista, autore, intrattenitore, conduttore, documentarista, appassionato di America Latina, inventore di Blitz – che negli anni ’80 rappresentò su Rai2 il ‘rivale innovativo’ di Domenica in, ospitando, tra gli altri, Federico Fellini, Eduardo De Filippo, Muhammad Ali, Robert De Niro, Jane Fonda, Gabriel Garcia Marquez, Enzo Ferrari – Minà ha realizzato centinaia di reportage e interviste per la Rai e non solo.

Dai personaggi incontrati, raccontava, aveva imparato ad “esercitare il pensiero critico, anzi, il pensiero complesso, e a respirare la libertà di essere come si è, mostrando soprattutto la propria fragilità”.

L’incontro più bello? “Quello con Muhammad Alì, il più grande di tutti – disse – perché ha rotto un sistema, una cultura. All’inizio di ogni intervista, esordiva sempre con le sue idee di riscatto per il popolo nero e enumerava tutto quello che un nero americano non era riuscito ad avere nella vita”

Pubblicità Pubblicità



Nel 1978 fu cacciato dall’Argentina, lui presente come inviato al Mondiale, si permise di porre una domanda sui desaparecidos. Aveva fatto il suo mestiere, aveva scavato nella retorica per tirar fuori una notizia, aveva sgusciato la ruffianeria legandosi ai petali del contropotere.

Minà era unico. Non ne esisteva un doppione, uno simile, uno che potesse emularlo. Minà era unico proprio perché restava fuori da ogni logica sistemica, non si accodava alla fila della popolarità richiesta con arroganza, egli rincorreva la sua curiosità, insisteva sugli uomini, ne esaltava le fragilità quasi a farne diventare caratteristiche virtuose.

Icona terzomondista e amante del sud america, ha mischiato i mondi unendoli attraverso le parole dei suoi taccuini. Potevano coesistere in un ordine ideale Marquez e Maradona, come Fidel ed Alì sempre tenendo il dito sul filo della coerenza: gli uomini davanti agli occhi e i personaggi alle belve mediatiche.

L’ironia sottile che lo rendeva mite e accettabile anche ai salotti snob dello spettacolo a tutti i costi, lo proponeva come antidivo, antieroe ma dannatamente vero, presente ai tempi ma anticipandoli. Senza per forza imporre un pensiero, riusciva ad essere una breccia nell’oscurantismo crescente che cominciava a rompere gli argini alla fine del secolo scorso.

Non gli fu rinnovato il contratto in Rai, rifiutò il corteggiamento di Berlusconi, si legò al suo lavoro ricevendo premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Il giornalismo italiano perde un pezzo così grande che si fa fatica a comprenderlo. Dovranno passare anni, molti anni ancora e quando sarà definitivamente sparita questa nobile arte allora, per ricominciare a formarla, si dovrà partire dall’esempio di Gianni Minà, il più grande.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità