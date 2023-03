71° Trento Film Festival: annunciati i film di apertura e chiusura e i lungometraggi fuori concorso

Saranno oltre 120 i film della 71ª edizione del Trento Film Festival, come da tradizione per la maggior parte documentari di ogni durata e formato, che raccontano il mondo della montagna dalle prospettive più diverse.

Ma il variegato programma ospita nella sezione Anteprime anche una proposta di lungometraggi narrativi, tra cui quest’anno anche i due film di apertura e chiusura.

Ad aprire la programmazione cinematografica, sabato 29 aprile, sarà l’anteprima internazionale di Sur les chemins noirs, appena uscito in Francia, dall’omonimo libro autobiografico dello scrittore francese Sylvain Tesson, già protagonista di La Panthère des Neiges, Genziana d’oro per il miglior film di esplorazione o avventura a Trento nel 2022.

Pubblicità Pubblicità

Nel film di Denis Imbert il personaggio principale è interpretato dal premio Oscar per The Artist Jean Dujardin, nei panni di Pierre, celebre esploratore e scrittore sempre in viaggio in cerca di avventure, che una sera è vittima di un incidente.

Quando si risveglia dal coma, malgrado riesca malapena a stare in piedi, decide di ripartire questa volta per attraversare la Francia a piedi, lungo sentieri dimenticati, per ritrovare sé stesso e le sue radici. Sur les chemins noirs verrà distribuito ad ottobre in Italia da Wanted Cinema.

A chiudere il Festival, sabato 6 maggio, l’anteprima di Rispet, lungometraggio d’esordio della regista trentina Cecilia Bozza Wolf, già premiata a Trento nel 2017 per il documentario Vergot.

Pubblicità Pubblicità



Interamente girato con attori non professionisti nella Valle di Cembra, Rispet è ambientato in un borgo di montagna immerso nei vigneti, dove gli abitanti giurano di essere una grande famiglia, ma serpeggia una profonda incapacità di esprimere emozioni e desideri, che sfocerà nell’intolleranza per il diverso.

Sostenuto da entrambe le film commission regionali, IDM Film Commission Südtirol e Trentino Film Commission, Rispet sarà la prima anteprima presentata in collaborazione tra Trento Film Festival e Bolzano Film Festival sotto la nuova etichetta condivisa “Tandem”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità