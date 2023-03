Sciavano ubriachi, ritirati gli skipass. Dopo lo scontro un altro sciatore tenta la fuga

Pubblicità

Alcuni comprensori sciistici trentini si apprestano alla chiusura, mentre sono ancora in piena attività le piste di Madonna di Campiglio, ed in particolare i comprensori del grostè e dello spinale, che proseguiranno le attività ancora per qualche settimana e presso cui i Carabinieri sciatori della locale Stazione sono quotidianamente impegnati, oltre che nelle attività di vigilanza, anche in quelle di soccorso.

Solo nelle ultime due settimane, i Carabinieri sciatori della Stazione di Madonna di Campiglio, sono stati impegnati in 75 soccorsi, relativi, nella maggior parte dei casi, a sinistri dovuti a eccessiva velocità o imprudenza che, in tre occasioni, ha visto la necessità dell’intervento del Nucleo Elicotteri di Trento, per il trasporto degli infortunati presso i presidi sanitari.

Solo la settimana scorsa, l’attività di vigilanza ha consentito ai Militari dell’Arma di sanzionare 3 sciatori controllati in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per loro è scattato il ritiro e la sospensione dello skipass per tre giorni.

Più grave il comportamento di un altro sciatore che, coinvolto in uno scontro, ha provato a dileguarsi, venendo però intercettato dai Carabinieri Per lui è scattata una sanzione di 333 euro, che l’uomo, dopo essersi reso conto del gesto, ha provveduto immediatamente a pagare tramite procedura informatizzata.

Le ultime sanzioni, seguono le oltre quaranta rilevate da inizio stagione.

I Carabinieri impegnati sulle piste, intendono sensibilizzare gli appassionati sciatori ad evitare comportamenti scorretti che possono costituire un grave rischio per la propria e altrui incolumità, in particolare sul finire della stagione.