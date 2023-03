Migranti, Guardia Costiera contro le Ong: “Le loro continue chiamate intralciano i soccorsi”

Pubblicità

Pubblicità



Ancora senza tregua l’attività di approdo dei migranti sulle coste italiane, gli ultimi sono quelli arrivati nel Mediterraneo. Si tratta di 190 persone, tra i quali una dozzina di minorenni non accompagnati portati con Geo Barents al porto di Bari. Questo, mentre Lampedusa ha vissuto la scorsa notte l’ormai quinto sbarco per un totale di 109 persone e la Guardia Costiera libica denuncia 29 morti in un altro naufragio al largo delle coste tunisine.

Se in 48 ore Lampedusa ha visto arrivare sbarchi e naufragi per un totale di circa 3000 persone ( gli hot spot ne possono accogliere solo 400), in base all’ultimo decreto sulle Ong, la capitaneria di porto di Lampedusa, ha sottoposto a fermo amministrativo la nave Louse Michel, sponsorizzata dal più noto writer e artista britannico Bansky.

Sulla nave da lui sponsorizzata, dove compare un iconico suo disegno in segno di protesta, gli attivisti contestano che che non sia stata loro nessuna spiegazione ufficiale dalle autorità. E spiegano: “Ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”.

La Guardia Costiera ribatte attraverso una nota: “Dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, la nave Louise Michel contravveniva all’impartita disposizione di raggiungere il porto di Trapani, dirigendosi invece verso altri tre barconi sui quali, peraltro, sotto il coordinamento dell’Imrcc (Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo), stavano già dirigendo in soccorso i mezzi della Guardia Costiera italiana. È questo il motivo che, ai sensi del cosiddetto decreto ong, ha portato al fermo della nave Louise Michel da parte dell’autorità marittima di Lampedusa”.

Non solo, la Guardia Costiera lancia un grido di accusa generale a tutte le Ong: ”Le continue chiamate dei mezzi aerei ong hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato.” E poi non mancano le parole di Salvini che dice: “ La Guardia Costiera denuncia le continue chiamate delle Ong che intralcerebbero le operazioni di soccorso, sovraccaricando i sistemi di comunicazione. Una notizia gravissima sulla quale è necessario fare luce quanto prima“.

Sulla complicata ma anche delicatissima situazione migranti in Italia non sembra essere arrivata ancora nessuna soluzione da Bruxelles, con il Ministro Tajani che ammette: Siamo soli ad affrontare l’emergenza attuale”.