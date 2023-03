Il caso di Giovanni Verga vietato per la Scuola del Trentino Alto Adige

Pubblicità

Egregio Direttore

sono un insegnante del liceo delle Arti “Vittoria” di Trento e fra alcuni giorni avrà luogo presso l’università di Catania il corso di formazione “Rileggere Verga oggi”. Io vorrei parteciparvi, seppure in modalità online, perché lo reputo importante per la mia formazione professionale e perché vorrei trasmettere ai miei studenti contenuti aggiornati alla luce degli studi più recenti.

Le competenze acquisite si presterebbero anche al lavoro di contestualizzazione degli argomenti, pratica che riscuote spesso successo in maniera particolare con gli studenti con bisogni educativi speciali. Ciò avviene perché la ricchezza dei collegamenti implicita nella contestualizzazione induce lo studente a conservare più facilmente l’argomento studiato nella memoria a lungo termine e, in ultima analisi, a rielaboralo in maniera più appropriata.

Per le stesse ragioni indicate vorrei partecipare anche ad altri corsi che avvengono a livello nazionale.

In realtà la piattaforma Sofia del Ministero dell’Istruzione e del Merito impedisce al corpo docente delle province di Trento, Bolzano e Aosta di partecipare a questi corsi.

Mi rendo conto che il Trentino e l’Alto Adige sono territori di frontiera, ma se si studia il tedesco e si enfatizza il valore storico del legame col mondo culturale germanico, non capisco perché non si debba nello stesso tempo attribuire lo stesso valore alla figura di uno scrittore come Giovanni Verga, a maggior ragione perché l’importanza della sua narrativa travalica i confini nazionali.

Vorrei aggiungere che, nonostante le mode pedagogiche, una scuola che formi in maniera seria non può prescindere dall’importanza dei contenuti e di una formazione umanistica, che permetta ai nostri studenti di capire le radici culturali della propria civiltà.

Questi sono i motivi che mi spingono a questo sfogo e mi piacerebbe che la questione sollevata possa essere portata all’attenzione del nostro ministro dell’istruzione e del merito.

Prof. Cancilleri Leonardo

