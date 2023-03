Borgo Valsugana ospiterà i giochi internazionali dei vigili del fuoco CTIF nel luglio 2024

Pubblicità

Dopo la Slovenia sarà il Trentino e Borgo Valsugana ad ospitare i Giochi internazionali dei vigili del fuoco allievi – Ctif.

La manifestazione giunta alla ventiquattresima edizione si svolgerà dal 21 al 28 luglio 2024 e vedrà impegnati mille allievi.

La presentazione dell’evento è andata in scena sabato pomeriggio presso la caserma dei Vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana alla presenza delle autorità Provinciali e locali oltre ad un numeroso pubblico composto da volontari e rappresentanti del mondo della protezione civile e cittadini.

“I Vigili del Fuoco, e il sistema della protezione civile trentina, rappresentano il fiore all’occhiello del nostro territorio e della nostra autonomia, ma anche del Paese, visto che è il Trentino a guidare il Coordinamento nazionale delle Protezioni civili” queste le parole del presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizo Fugatti presente insieme agli assessori Roberto Failoni e Stefania Segnana.

Enrico Galvan primo cittadino di Borgo Valsugana e presidente della Comunità di Valle Valsugana & Tesino ha ringraziato tutti i volontari che si prodigheranno nell’organizzazione, che saranno coordinati da Corrado Paoli responsabile CTIF allievi della Federazione. Paoli ha ricordato che le prime partecipazioni del Trentino ai Gioghi risalgono a fine anni 70 una storia quindi iniziata molti anni fa che prosegue.

Come già citato saranno oltre mille i partecipanti, accanto alle gare e alle sessioni di allenamento ci saranno numerose attività collaterali, concerti, escursioni e anche una serata di gala a Castel Ivano. Di tutto rispetto i numeri previsti: 25-30 Nazioni, 75-80 squadre, 900 allievi e accompagnatori, 25-30 capi delegazione, 80-90 giudici di gara, 20-25 membri Ijlk, ovvero della commissione internazionale.

Il presidente del Comitato organizzatore sarà l’ispettore distrettuale Emanuele Conci.

In chiusura l’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni ha parlato di questa manifestazione come di una “sfida che siamo pronti a raccogliere“, mettendo in luce come essa possa rappresentare una “importante opportunità per la Valsugana e per l’intero Trentino, oltre che per i nostri allievi che potranno confrontarsi con giovani di nazioni diverse”.

Nel corso della conferenza è stato presentato anche il logo ufficiale Giochi internazionali, creato dagli studenti dell’Artigianelli, un’aquila che rappresenta il Trentino, con le asce a simboleggiare i vigili e il fuoco gli allievi.

Lo scorso anno in Slovenia 85 erano stati i Vigili del fuoco volontari trentini che avevano rappresentato l’Italia, assieme ai colleghi altoatesini, alle “Olimpiadi” dei Vigili del Fuoco. A distinguersi era stata la squadra femminile che, su un totale di 50 squadre allievi provenienti da 23 Paesi, aveva raggiunto la terza posizione.

