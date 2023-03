Attacco hacker e frasi pro Cospito: ingenti danni ai distributori presi d’assalto

Pubblicità

Distributori di sigarette e “gratta e vinci” a 10 centesimi: assaliti i distributori sotto attacco hacker sabato sera, per un danno di migliaia di euro.

Anche se di solito alle 20.32 di sabato a Rovereto non c’è una folla di gente per strada, non appena ci si è accorti della manovra degli hacker alle macchine di Laservideo di Suzzara (Mantova), il danno era ormai stato fatto.

Un’azione fatta contro il 41 bis ed in favore a Cospito con la frase “Fuori Alfredo dal 41 bis, Chiudere il 41 bis, liberi tutti e libere tutte” che ha creato parecchi danni, anche perché non tutti si sono accorti subito di quanto stava accadendo.

E la ditta ha sì spento tutto dopo qualche ora, ma ormai il danno era stato fatto ed era parecchio ingente.

Roberto Turri, proprietario dell’edicola di Piazza Rosmini, ha visto il distributore venire letteralmente preso d’assalto da una folla di clienti, soprattutto giovanissimi: i danni sono di quasi 2000 euro ed i soli pacchetti di sigarette prelevati oltre 300.

Un episodio spiacevole, anche perché non si tratta solo dell’amarezza verso gli hacker che hanno voluto colpire una categoria già da anni in difficoltà, ma si tratta anche di mancato rispetto da parte di chi ha preso d’assalto il distributore: questo, oltre all’attacco hacker, deve far pensare.