Assemblea annuale Circolo culturale numismatico filatelico roveretano: Riccardo Galli Lazzeri nuovo presidente

Si è tenuta il 25 marzo presso la sede sociale c/o Oratorio Rosmini, l’Assemblea annuale del Circolo culturale numismatico filatelico roveretano. Numerosa la presenza di Soci che con le deleghe hanno raggiunto le quaranta unità; cosa che di questi tempi non è sempre facile, segno evidente dell’attaccamento all’Associazione.

Il presidente f.f. Renzo Bianchi ha illustrato le varie attività che nel corso del 2022 sono state realizzate, in modo particolare si evidenziano: i numerosi corsi di filatelia giovanile, presso le Scuole Primarie della Val Lagarina; la mostra di Primavera a Mori; la XXVII Mostra sociale dello scorso ottobre; gli incontri coi i Soci e altro ancora. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di diversi Soci e delle Istituzioni sia pubbliche che private del territorio.

Il 2023 rappresenta un anno importante in quanto trattasi del trentesimo anniversario di fondazione dell’Associazione; il Direttivo intende celebrare questa ricorrenza con iniziative di spessore che troveranno il loro culmine nella XXVIII Mostra ospitata per l’occasione presso Palazzo Schicart – Museo della Città il prossimo 13-15 ottobre.

Il bilancio 2022 illustrato dal cassiere Maurizio Cumer e confermato dai revisori dei conti Alessandro Depretto e Fabio Vacchini presenta un modesto attivo; evidenzia che sono stati raggiunti gli obiettivi messi in cantiere, così come le donazioni liberali verso Associazioni ed Enti hanno raggiunto l’importo di 1.300,00 euro.

Il tutto è stato ratificato all’unanimità dei Soci presenti. Il presidente in carica Marco Turella ha rassegnato le dimissioni per problemi personali; all’unanimità è stato eletto il nuovo presidente nel socio Riccardo Galli Lazzeri, mentre subentra come consigliere il socio Fabio Sottoriva.